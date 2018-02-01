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Sinema>  Sinema Haberleri
1 Şubat 2018 09:49

Hollywood yıldızından Nusret'e övgüler

Ünlü oyuncu Miami'de gittiği Nusret'in restaurantından övgü dolu sözlerle bahsetti.

Hollywood'un ünlü oyuncusu Luke Evans, James Corden Show'da, Miami'de gittiği et restoranı ve Türk şef Nusret Gökçe'ye övgüler yağdırdı.

Nusret hakkında “Muhteşem görünüyor, bir oturuşta yaklaşık 70 kere gözlüklerini değiştiriyor" ifadesini kullanan Evans, "Yanınıza geliyor, etinizi kesiyor ve daha sonra Instagram'da 10 milyon kişinin bayıldığı hareketini yaparak tuzluyor, evet gerçekten harika" diye konuştu.
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