Hollywood'da çocuk istismarı mı var?

The Lord Of The Rings'ten yüzük taşıyıcısı olarak bildiğimiz Frodo Baggins karakterini canlandıran Elijah Wood, Hollywood'da yapılan çocuk istismarı ile ilgili açıklaması herkesi şoke etmişti. The Sunday Times'ta çıkan röportajından sonra Wood, Twitter'dan da açıklama yapma gereği duydu.







Sözlerininin, yazının içeriğinin bir nebze bağımsız olduğunu söyleyen Wood, asla birinci elden bir taciz olayı yaşamadığını veya şahit olmadığını da belirtti. Yine de bu taciz konusunun es geçilmemesi gerektiğinin de altını çizdi. Her ne kadar kesinliğinden emin olmasa da bazı şeyleri duyduğunu ve okuduğunu da söyledi.







The Sunday Times'a verdiği röportajın asıl konusu son işi ile ilgiliydi. Ancak konuşma esnasında çok etkilendiği bir belgeselden bahsedince olayların bu şekilde farklılaştığını belirten Wood, Twitter aracalığı ile bu iddiaların arka planını sevenlerine aktarmış oldu.







Wood'un röportajında adı geçen bir isim ise 2011'de hayata gözlerini yuman eğlence sektörünün önemli isimlerinden Jimmy Saville idi. Ancak bu taciz iddiaları, Saville'nin ölümünden sonra medyayda yer almıştı. İngiltere kraliçesi tarafından şövalye ilan edilen Saville'nin elli yıl içinde düzinilerce kişiye taciz ettiği konuşuluyor.







Hollywood'da çıkan çocuk tacizi iddialarını ilk ortaya atan isim tabi ki de Elijah Wood değil. Ondan önce defalarca bu konu Hollywood gündeminde olmuştu. Hatta bazı isimler bu sebeple hapis girmiş, serbest kaldıklarında ise işlerine kaldıkları yerden devam etmişler.







1980'lerin büyük çocuk yıldızlarından biri olan Corey Feldman da bu tacizlerin mağduru olmuştu. Hollywood'un en büyük sorununun pedofili olduğunu söyleyen Feldman, yıllar önce İngiliz bir gazeteciye şunları söylemişti, "14-15 yaşlarındayken yaşlı adamlar etrafımda akbaba gibi dolanıyordu."







Böylesine acı dolu olayları, yaşandığı vakitlerden çok daha sonra öğrenmemiz ise durumun bir başka acı yanı. 8 yaşından beri Hollywood'da olan ve bazı kötü yollara sokulmaya çalıştığını ancak hiçbir zarar görmediğini açıklayan Wood'un o röportajdaki son sözleri ise şöyleydi:"Bir sürü avcı var. Karanlık her yerde. Hayal edebiliyorsanız muhtemelen gerçektir."







AHMET TOĞAÇ