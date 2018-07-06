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Sinema>  Sinema Haberleri
6 Temmuz 2018 16:54

Hollywood'da sular durulmuyor

Başta Hollywood olmak üzere tüm dünyayı sarsan, Amerikalı yapımcı Harvey Weinstein’in odağında olduğu cinsel taciz skandalına yeni bir halka daha eklendi.


Geçtiğimiz mayıs ayında 2 kadına tecavüz ve cinsel suç teşkil eden diğer eylemlerle suçlanan 66 yaşındaki yapımcı Harvey Weinstein’in devam eden davasına cinsel saldırı iddiasında bulunan üçüncü bir kadın dahil oldu. Kadının kimliği açıklanmadı.

Serbest kalmak için bir milyon dolar kefalet ödeyen Harvey Weinstein, elektronik kelepçe takmayı ve pasaportunu teslim etmeyi kabul etmişti. Taciz skandalının ortaya çıktığı günden itibaren itirafların peş peşe geldiği olayda yapımcı, kimseyle rızası dışında cinsel ilişkiye girmediğinive suçsuz olduğunu savunuyor. Harvey Weinstein, suçlu bulunması halinde ömür boyu hapse mahkum edilebilir.

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