17 Temmuz 2019 16:52 Hollywood’un altın çağının son günleri bu filmde Quentin Tarantino’nun heyecanla beklenen son filmi Bir Zamanlar... Hollywood (Once Upon A Time In Hollywood), 23 Ağustos tarihinde sinemalarda.

Quentin Tarantino, Bir Zamanlar... Hollywood’da (Once Upon A Time In Hollywood) filmiyle, her şeyin değişmekte olduğu 1969 Los Angeles’ini ziyaret ediyor. TV yıldızı Rick Dalton ve uzun süredir onun dublörlüğünü yapmakta olan Cliff Booth, artık tanımakta zorlandıkları film endüstrisinde, yollarına devam etmeye çalışmaktadırlar. Sharon Tate'in ve dört arkadaşının Charles Manson'un müritleri tarafından korkunç cinayeti ise filmde geri plandaki hikayeyi oluşturuyor. Yazar ve yönetmen Quentin Tarantino, bu filminde geniş bir oyuncu kadrosu ve farklı hikayelerle, Hollywood’un altın çağının son günlerine, saygı duruşunda bulunuyor.

Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosunda Rick Dalton rolünde Leonardo DiCaprio, Cliff Booth rolünde Brad Pitt ve Sharon Tate rolünde Margot Robbie başrolleri paylaşıyor. Filmde ayrıca Al Pacino,Damian Lewis,Dakota Fanning,Burt Reynolds,Tim Roth,Samantha Robinson,Kurt Russelve daha birçok usta isim yer alıyor. Seyircinin büyük bir heyecanla beklediği film, 23 Ağustos 2019tarihinde vizyona girecek.