Hollywood'un gizli kahramanları

Sinema sektörünün gerçek kahramanları, zor işlerin aranan insanları; Dublörler! Filmleri daha gerçekçi hale getirmek için zorlu sahnelerde kimi zaman hayatları pahasına başrol oyuncusunun yerine rol almak için soyunurlar. Filmin başrol oyuncuları alkışı bol bol toplarken onları genellikle unutuyoruz. İşte Hollywood'un bilmediğiniz gerçek kahramanları...
Regina King
Southland dizisinde Dedektif Lydia Adams rolünde Regina King’in dublörlüğünü Dartenea Bryant yapıyordu.
Jonny Deep
Karayip Korsanları serisinde zor sahnelerde Christopher Leps, Jonny Depp’in imdadına yetişiyordu.
Jackie Chan
Filmlerinde genelde dublör kullanmamasıyla anılan Jackie Chan de kimi zamanlar dublör yardımı alan aktörlerden.
Brad Pitt
Brad Pitt ve dublörü Domonkos Pardanyi The Counselor filminin setinden.
Chris Hemsworth
Yakışıklı aktör Chris Hemsworth ve ikiz dublörü Bobby Holland Hanton, Thor setinden.
Daniel Craig
Karizmatik aktör Daniel Craig James Bond serisinde çıtayı yüksek tuturak En İyi Dublör Performansı ödülü olan Ben Cooke ile birlikte çalıştı.
Mark Ruffalo
Sempatik aktör Mark Ruffalo, çok sevilen Now You See Me filminde dublör olarak Anthony Molinari ile çalıştı.
Andrew Garfield
The Amazing Spider-Man 2 filminde genç oyuncu Andrew Garfield yerine zorlu sahnelerde William R. Spencer yer aldı.
Colin Firth
Colin Firth ve dublörü Rick English, Kingsman: Gizli Servis setinde.
Léa Seydoux
Léa Seydoux ve dublörü Gemita Samarra, James Bond serisinin Spectre filminin setinde.
Chris Pratt
Chris Pratt ve dublörü Tony Mcfarr Galaksinin Koruyucuları 2 setinde.
Mark Wahlberg
Zorlu aksiyon filmlerinin adamı Mark Wahlberg, Transformers: Kayıp Çağ setinde Dan Mast ile çalıştı.
Dwayne Johnson
Pain and Gain filminde Tanoai Reed, Dwayne Johnson’un dublörlüğünü yaparak bazı sahnelerde yer aldı.
Tom Cruise
2010 yapamı Knight and Day filminde Tom Cruise, dublör olarak ona çok benzeyen Casey O'Neill ile çalıştı.
Reese Witherspoon
Reese Witherspoon,şimdiye kadar 5 filminde Marilee ilebirlikte çalıştı. Witherspoon, şimdi Big Little Lies dizisinde de Marilee ile birlikte çalışıyor.
Cara Delevingne
Suicide Squad: Gerçek Kötülerfilminde boy gösteren manken Cara Delevingne zorlu sahneleri dublörü Tara Macken’e bıraktı.
Harrison Ford
Efsanevi Indiana Jones serisinde Harrison Ford’a dublör olarak Vic Armstrong eşlik etti.