Hollywood'un gizli kahramanları

Sinema sektörünün gerçek kahramanları, zor işlerin aranan insanları; Dublörler! Filmleri daha gerçekçi hale getirmek için zorlu sahnelerde kimi zaman hayatları pahasına başrol oyuncusunun yerine rol almak için soyunurlar. Filmin başrol oyuncuları alkışı bol bol toplarken onları genellikle unutuyoruz. İşte Hollywood'un bilmediğiniz gerçek kahramanları...

Regina King

Southland dizisinde Dedektif Lydia Adams rolünde Regina King’in dublörlüğünü Dartenea Bryant yapıyordu.

Jonny Deep

Karayip Korsanları serisinde zor sahnelerde Christopher Leps, Jonny Depp’in imdadına yetişiyordu.

Jackie Chan

Filmlerinde genelde dublör kullanmamasıyla anılan Jackie Chan de kimi zamanlar dublör yardımı alan aktörlerden.

Brad Pitt

Brad Pitt ve dublörü Domonkos Pardanyi The Counselor filminin setinden.

Chris Hemsworth

Yakışıklı aktör Chris Hemsworth ve ikiz dublörü Bobby Holland Hanton, Thor setinden.

Daniel Craig

Karizmatik aktör Daniel Craig James Bond serisinde çıtayı yüksek tuturak En İyi Dublör Performansı ödülü olan Ben Cooke ile birlikte çalıştı.

Mark Ruffalo

Sempatik aktör Mark Ruffalo, çok sevilen Now You See Me filminde dublör olarak Anthony Molinari ile çalıştı.

Andrew Garfield

The Amazing Spider-Man 2 filminde genç oyuncu Andrew Garfield yerine zorlu sahnelerde William R. Spencer yer aldı.

Colin Firth

Colin Firth ve dublörü Rick English, Kingsman: Gizli Servis setinde.

Léa Seydoux

Léa Seydoux ve dublörü Gemita Samarra, James Bond serisinin Spectre filminin setinde.

Chris Pratt

Chris Pratt ve dublörü Tony Mcfarr Galaksinin Koruyucuları 2 setinde.

Mark Wahlberg

Zorlu aksiyon filmlerinin adamı Mark Wahlberg, Transformers: Kayıp Çağ setinde Dan Mast ile çalıştı.

Dwayne Johnson

Pain and Gain filminde Tanoai Reed, Dwayne Johnson’un dublörlüğünü yaparak bazı sahnelerde yer aldı.

Tom Cruise

2010 yapamı Knight and Day filminde Tom Cruise, dublör olarak ona çok benzeyen Casey O'Neill ile çalıştı.

Reese Witherspoon

Reese Witherspoon,şimdiye kadar 5 filminde Marilee ilebirlikte çalıştı. Witherspoon, şimdi Big Little Lies dizisinde de Marilee ile birlikte çalışıyor.

Cara Delevingne

Suicide Squad: Gerçek Kötülerfilminde boy gösteren manken Cara Delevingne zorlu sahneleri dublörü Tara Macken’e bıraktı.

Harrison Ford

Efsanevi Indiana Jones serisinde Harrison Ford’a dublör olarak Vic Armstrong eşlik etti.