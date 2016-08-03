3 Ağustos 2016 15:57 House of Cards'dan 9 hayat dersi Fenomen dizi House of Cards'ı ve tabi ki zekası ve kılıf uydurduğu saf kötülüğüyle akıllarımıza yer eden Frank Underwood'dan 9 hayat dersi

Fenomen dizi House of Cards'ı ve tabi ki zekası ve kılıf uydurduğu saf kötülüğüyle akıllarımıza yer eden Frank Underwood'u hepimiz tanıyoruz. Karısı Claire ile türlü kötülükleri zekalarıyla birleştirerek zirveye tırmanma maceralarının anlatıldığı filmde Underwood'un birçok repliği aslında ders niteliğinde. Başrolünde Kevin Spacey'nin oynadığı House of Cards dizisinin Frank Underwood'undan ders niteliğinde 9 replik ve çözümlemeleri

"İnsanlar güce saygı duyar, dürüstlüğe değil.”









Frank Underwood'un dizi başından devamına kadar sürekliği vurguladığı ve planlarını üstüne uyguladığı unsur: güç. Underwood dünya var olduğundan beri büyük imparatorlukların güç ile kurulduğunu bunun dürüstlükle alakası olmadığını ve modern dünyamızın da gerçeklerinden biri olan 'dürüstlük yerine güce duyulan' hayranlığa vurgu yapmıştır. Elbette dürüst olun ancak güç unsurunu da unutmayın

"Birini istediğimi yapmaya ikna etmekten daha tatmin edici bir şey varsa, o da bile bile ikna edememektir. Bu, kapının üzerindeki ‘girilmez’ işareti gibi bir şeydir; içeri girmeniz için adeta yalvarır.”









Underwood hepimizin doğasında olan bir duruma vurgu yapıyor. Yasakların insanları daha çok cezbettiğini, ve bunu kullanarak yapılmasını istediğiniz şeyleri daha çabuk yapabileceğinizi söylüyor. Örneğin: ' insanların daha çok kullanmasını istiyorsanız içkiyi yasaklayın'







"Geçmişi ne kadar derine gömdüğün önemli değildir. Geri gelir."









İnsanoğlunun sürekli sorunlar yaşadığı geçmişine dem vurur... İnsanların geçmişlerin yapmış olduğu hataların ya da vermiş olduğu kararların bir gün mutlaka önüne çıkacağını söyleyen Underwood'un bu sözleri en azından hayata yeni başlayan insanlar için küpe dursun.



"Dünya'nın en güçlü adamına hayır demek kolay bir iş değildir ama bazen de o üstün kişinin saygısını elde etmenin tek yolu haddinizi aşmaktır."









Ve hayatımızın kararlarını verirken düşmüş olduğumuz mecburiyetlereküçük bir parantez açıyor Underwood, evet bazı insanlar patron olmayı çok ister ancak onları etkilemek için fikirlerine karşı gelebilen cesur işçilerden çok hoşlanırlar. Elbette bunun abartılmması gerektiğini cümledeki 'bazen' kelimesiyle idrak edebiliyoruz. Kısaca birilerini etkilemek, fark yaratmak istiyorsanız bazen sürüden ayrı takılmanız gerekiyor.





"Meme büyük olunca herkes sıraya girer."









Frank Underwood'dan öğrenmemiz gereken bir hayat dersi daha... Underwood pastayı bölüşmek isteyen insanların pasta büyüdükce daha da coğaldıklarını ve pay istemek için sıraya girdiklerini açıklıyor. Ortadaki değerli şeyin ne kadar boyutu büyürse isteyen kişinin o kadar çok sıraya gireceğini söylüyor.Belki günlük yaşantınıza etki etmez ancak iş adamları için altın değerinde bir öğüt.



"Gerçek cesaret nedir biliyor musun? Ne hissedersen hisset ağzını kapalı tutmaktır."









Konuşmanın bazı yerlerde kuru cesaretin olayları daha kötüye sürükleyeceğini söyleyen Underwood'dan insanların çoğunun yanlış olarak gördüğü duruma vurgu yapması ondan öğrenilecek çok şeyimizin olduğunu gösteren bir başka kanıt. Ne hissedersen hisset duygularına hakim olup o durumda konuşmaman gerekiyorsa konuşmaman ne kadar dirayetli bir insan olduğunu gösteriyor. Çünkü bazı durumlarda fikirlerimiz doğru da olsa geleceğimiz açısından tehlikeli olabiliyor. İnsanın kendisini kontrol edebilmesi profesyonelce bir hareket.



“Hiçbir yazar iyi bir hikayeye direnemez, tıpkı hiçbir politikacının tutamayacağı sözler vermeye karşı koyamadığı gibi.”







Dünyanın bir başka gerçeğine daha dem vuruyor Underwood... Politikacıların iyi politikacı olabilmesi için yalan söyleyebilmeyi iyi bilmeleri gerektiğini söylerken bunu iyi bir yazarın iyi bir hikayeye dayanamamasıyla masumlaştırıyor. Aslında haklı... Eğer başarılı olmak istiyorsanız mesleğinizin getirdiği mecburiyetleri en iyi şekilde yapmalısınız diyor.



"Çok yazık.. Gücün karşısında parayı seçti. Bu şehirde neredeyse herkes bu hatayı yapar. Para Sarasota'daki bir malikane gibidir ama 10 yıl sonra dökülmeye başlar. Güç ise yüzyıllardır var olan bir taş yapı. Aradaki farkı görmeyen birine saygı duymam."









Underwood'un para yerine güç aşığı olduğunu ilk replikten de anlamışızdır. Paranın maddi ve geçiçici olduğunu söyleyen Underwood, devamlılık için tükenen maddi nesneler yerine devamlılığı sürekli olan gücü tercih etmemizi öğütler. Underwood'un filmde anahtarı güçtür ve bununla her kapıyı açabileceğini hedeflerken bize de hayat hakkında sağlam bir öğüt verir.



"Sol elinle taş tutarken, sağ elinle tokalaş."









Kimseye güvenmemiz gerektiğini anlatan nadir güzel sözlerden birini söylemiş kuşkusuz Frank Underwood... House of Cards'ın en iyi repliklerinden biri belki de bu cümledir. Evet Underwood insanlara yaklaşırken mutlaka hazırlıklı olmamızı bu sözleriyle vurgularken ayrıca her fırsat için elimizde bir taşın olmasının bize zararı olmayacağını söyler. Hayatta en büyük hatalarımızı birilerine kayıtsız güvenerek yapmazmıyız zaten?



SELİM GERÇEKER