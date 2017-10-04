Hugh Hefner'ı canlandıracak isim bulundu

Hugh Hefner geçtiğimiz hafta 91 yaşında hayatını kaybetmişti. Playboy'un kurucusunun hayatını anlatacak bir biyografik film çekilmesi için Nisan ayında çalışmalara başlanmıştı. Hugh Hefner, kendi hayatıyla ilgili bir film çekilmesi için daha önce de çok teklif geldiğini belirtmiş ancak bu kez projenin içine sindiğini vurgulamıştı.Yönetmen Ratner'in anlattığına göre Jared Leto bu rolü çok istemiş hatta filmin yapılacağını duyunca, "Onu oynamak istiyorum. Onu anlamak istiyorum" demiş. Yönetmen Brett Ratner'in Jared Leto'ya güveni ise tam: "Jared'in bunu yapabileceğine gerçekten inanıyorum. O günümüzün en büyük aktörlerinden biri."