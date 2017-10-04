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Sinema>  Sinema Haberleri
4 Ekim 2017 09:00

Hugh Hefner'ı canlandıracak isim bulundu

Merak edilen isim Oscarlı oyuncu Jared Leto oldu.

Geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren Playboy'un kurucusu Hugh Hefner'ın hayatını anlatacak filmde Hefner'ı kimin canlandıracağı belli oldu.

Oscarlı oyuncu Jared Leto, Hugh Hefner olarak karşımıza çıkacak. Filmin yönetmenliğini ise daha çok yapımcı kimliğiyle öne çıkan Brett Ratner üstlenecek.


Hugh Hefner geçtiğimiz hafta 91 yaşında hayatını kaybetmişti. Playboy'un kurucusunun hayatını anlatacak bir biyografik film çekilmesi için Nisan ayında çalışmalara başlanmıştı. Hugh Hefner, kendi hayatıyla ilgili bir film çekilmesi için daha önce de çok teklif geldiğini belirtmiş ancak bu kez projenin içine sindiğini vurgulamıştı.

Yönetmen Ratner'in anlattığına göre Jared Leto bu rolü çok istemiş hatta filmin yapılacağını duyunca, "Onu oynamak istiyorum. Onu anlamak istiyorum" demiş. Yönetmen Brett Ratner'in Jared Leto'ya güveni ise tam: "Jared'in bunu yapabileceğine gerçekten inanıyorum. O günümüzün en büyük aktörlerinden biri."


Hugh Hefner, Playboy dergisini 1953 yılında kurmuş, aylık yayınlanan derginin ilk kapağında Marilyn Monroe yer almıştı. Dergi büyük bir başarı yakalamış, Kasım 1972 sayısı ile 7.1 milyon kopya satarak bir rekora imza atmıştı.


Dallas Buyers Club (Sınırsızlar Kulübü) ile 2014 yılında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar kazanan Jared Leto geçtiğimiz yıl Suicide Squad filminde "Joker" karakterine hayat verdi. 45 yaşındaki oyuncu son olarak bu Cuma vizyona girecek Blade Runner 2049 filmiyle karşımıza çıkacak.

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