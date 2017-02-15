15 Şubat 2017 17:16 Hugh Jackman tekrar kanser tedavisine başladı Wolverine serisinin yeni filmi Logan ile vizyona hazırlanan Hugh Jackman, yine üzücü bir haberle karşımızda.

Hugh Jackman'ın bazal hücre kanseriyle olan mücadelesi tekrar başladı. Avustralyalı aktör en az dört kez bu hastalıkla ilgili tedavi gördü. Geçtiğimiz pazartesi ise Instagram sayfasında yaptığı bir paylaşımda takipçilerini güneş kremi kullanmaları konusunda uyardı.









Burnunda bir bandajla Twitter ve Instagram hesaplarından duyuru yapan Jackman, tekrar kanser tedavisine başladığını açıkladı. Cilt kanserinin en sık görülen ancak en az ölümcül olan bu türüyle Hugh Jackman ilk kez karşılaşmıyor.

"Bir başka bazal hücre kanseri. Düzenli kontrollere ve harika doktorlara müteşekkirim, her şey yolunda. " notunun yanında "Güneş kremi kullanın" hashtag'ini de iliştirerek paylaşımda bulunmuş sosyal medya hesaplarında Hugh Jackman.

Avustralyalı aktör daha önce de en az dört kez aynı hastalık için tedavi görmüştü. Geçtiğimiz yıl, yine benzer bir paylaşımı Facebook hesabında yapmıştı ve bazal hücre kanseri 2013 yılına kadar dayanıyordu. 3.3 milyon Amerikalının onda sekizi her yıl cilt kanserine yakalananların arasında bazal hücre kanseri sahibi. Ancak aktör, bu teşhisle duracak gibi görünmüyor.