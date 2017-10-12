Hulk telefonunu kapamayı unutursa





Filmde Hulk karakterini canlandıran Ruffalo, Los Angeles'da yapılan galayı Instagram hesabından canlı yayınladı.



Yaklaşık 2 bin 500 kişiyi büyük bir sürpriz bekliyordu. Ruffalo kırmızı halıda yaptığı canlı yayının ardından sinema salonuna geçti, telefonunu cebine koydu ancak belli ki Instagram'daki canlı yayınını sonlandırmayı unutmuştu.



Mark Ruffalo, "Thor: Ragnarok" filminin yaklaşık 15 dakikasını yanlışlıkla paylaştı.Filmde Hulk karakterini canlandıran Ruffalo, Los Angeles'da yapılan galayı Instagram hesabından canlı yayınladı.Yaklaşık 2 bin 500 kişiyi büyük bir sürpriz bekliyordu. Ruffalo kırmızı halıda yaptığı canlı yayının ardından sinema salonuna geçti, telefonunu cebine koydu ancak belli ki Instagram'daki canlı yayınını sonlandırmayı unutmuştu.



Sonuç olarak ünlü oyuncunun canlı yayınını takip eden 2 bin 500 kişi filmin ilk 15 dakikasının sesini canlı yayında dinledi. Üstelik film sırasında Ruffalo ve seyircilerin güldüğü anlar da canlı yayına yansıdı.



Sonrasında ise canlı yayın aniden kesildi. Mark Ruffalo durumu anladı ve müdahale mi etti yoksa yayın kendilinden mi kesildi bilinmiyor.



Sonuç olarak ünlü oyuncunun canlı yayınını takip eden 2 bin 500 kişi filmin ilk 15 dakikasının sesini canlı yayında dinledi. Üstelik film sırasında Ruffalo ve seyircilerin güldüğü anlar da canlı yayına yansıdı.Sonrasında ise canlı yayın aniden kesildi. Mark Ruffalo durumu anladı ve müdahale mi etti yoksa yayın kendilinden mi kesildi bilinmiyor.