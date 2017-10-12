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Sinema>  Sinema Haberleri
12 Ekim 2017 09:00

Hulk telefonunu kapamayı unutursa

Mark Ruffalo, 'Thor: Ragnarok' filmini yanlışlıkla canlı yayınladı.

Mark Ruffalo, "Thor: Ragnarok" filminin yaklaşık 15 dakikasını yanlışlıkla paylaştı.

Filmde Hulk karakterini canlandıran Ruffalo, Los Angeles'da yapılan galayı Instagram hesabından canlı yayınladı.

Yaklaşık 2 bin 500 kişiyi büyük bir sürpriz bekliyordu. Ruffalo kırmızı halıda yaptığı canlı yayının ardından sinema salonuna geçti, telefonunu cebine koydu ancak belli ki Instagram'daki canlı yayınını sonlandırmayı unutmuştu.


Sonuç olarak ünlü oyuncunun canlı yayınını takip eden 2 bin 500 kişi filmin ilk 15 dakikasının sesini canlı yayında dinledi. Üstelik film sırasında Ruffalo ve seyircilerin güldüğü anlar da canlı yayına yansıdı.

Sonrasında ise canlı yayın aniden kesildi. Mark Ruffalo durumu anladı ve müdahale mi etti yoksa yayın kendilinden mi kesildi bilinmiyor.


Ülkemizde 27 Ekim Cuma günü vizyona girecek Thor: Ragnarok, Asgard'ı kurtarmak adına zorlu bir mücadeleye giren Thor'un macerasını anlatıyor.

Thor, evrenin diğer tarafında, kudretli çekici olmadan hapis kalmıştır. Güçlü yeni tehdit, acımasız Hela'nın yol açacağı kıyameti (Ragnarok), kendi dünyasının yok oluşunu ve Asgard medeniyetinin yıkılmasını önlemek için Asgard'a dönmek üzere, kendini zamana karşı yarışırken bulur. Ama önce, eski müttefiki ve Yenilmezler ekibinden arkadaşı Hulk'la kendisini karşı karşıya getiren ölümcül bir yarışmadan sağ çıkmalıdır.

Thor: Ragnarok Kamera Arkası


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