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Sinema>  Sinema Haberleri
8 Şubat 2018 13:08

Hülya Avşar'ın filmi Selfie ne zaman geliyor?

Cengiz Semercioğlu, Hülya Avşar'ın yeni filmi Selfie'nin vizyon tarihini köşesinde açıkladı.

Hülya Avşar'ın filmiyle iligili Cengiz Semercioğlu'nun yazısı şöyle:

Hülya Avşar’ın “Selfie” filminin fragmanının ham görüntülerini izlemiştim, şimdi filmin tarihi belli oldu. 27 Nisan’da vizyona girecek film. Mars Cinema Group gibi büyük bir dağıtımcıyla çalışacağı için pek çok salonda gösterilecek... Hülya Avşar’ın hayatını anlatan bu filmde, yaşadığı aşkları, ilişkileri, evlilikleri, Zehra’yı emzirirkenki görüntüleri yani Hülya’yla ilgili aklınıza ne gelirse olacak...

Oyunculardan bir problem çıkmazsa da gala yapmayı düşünüyor... “Oyuncular” dediği Hülya’nın özel ya da iş hayatına giren ve halen de olan isimler. Öğrendiğime göre yazan, çeken, yöneten, montaj ve kurgusunu yapan Hülya Avşar, filmin pr’ını da kendi yapacakmış. Her şeyiyle tam bir selfie olacak yani bu film...

Önümüzdeki günlerden itibaren sosyal medyadan filmle ilgili kareler paylaşmaya başlayacakmış...

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