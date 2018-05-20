Hürkuş: Göklerdeki Kahraman Uzakdoğu'ya açılıyor...





Variety'nin haberine göre 19'unda sona ermiş olan Cannes Film Festivali'nin film marketindeHürkuş: Göklerdeki Kahraman gibi yerli filmlerin Uzak Doğu'ya satışı gerçekleştirildi.

Match Point Entertainment, Ekşi Elmalar ve Hürkuş: Göklerdeki Kahraman gibi popüler yapımların yanısıra Can Feda ve yerli animasyon Renkli Balık Yeni Dünyalar Kâşifi olmak üzere toplamda dört yerli filmin Uzak Doğu pazarına satışını gerçekleştirdi.

Almanya'da yerli filmlerin dağıtımcılığını üstlenen AF-Media'nın da Türk filmlerinin uluslararası pazarlara satışını gerçekleştirmek için harekete geçtiği haberler arasında.