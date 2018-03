Hüznün mevsimi sonbahar filmleri

Sonbaharın kendini oldukça hissettirdiği bu günlerde "sonbahar kokan" romantik filmleri sizin için derledik.







When Harry Met Sally - 1989

When Harry Met Sally, 90'lara gelirken Meg Ryan'ın oynayacağı "naif orta yaşlı kadın" profilinin yavaş yavaş biçimlenmeye başladığı film olarak kabul edebiliriz. Sonbahar temasının film mekanlarında buram buram hissedilmesi de bu orta yaş mevzusunu pekiştirir. Çünkü Harry ve Sally, aynı üniversiteden mezun olmuş ancak daha önce tanışmamış ve hayatlarının ikinci baharında karşılaşan iki kişidir. Bu eski tanışıklığın farkında olmayan ikili geçirdikleri yolculukta birbirlerini tanımaya başlarlar. Bu ilk gerçek tanışma sadece yolculuğun bitimine kadar sürer, peki ya sonrası? Hayatlarını başka insanlarla geçiren Harry ve Sally gerçekten "ikinci baharlarını" yaşmak için tekrar karşılaşırlarsa neler olur? Bol diyaloglu romantik filmler tam bana göre diyorsanız "When Harry Met Sally" tam da size göre film olacaktır.







New York'ta Bir Sonbahar - 2000

İsminden de rahatlıkla anlaşılcağı şekilde film tam bir sonbahar hikayesidir. Ancak aralarında ciddi biçimde yaş farkı olan Richard Geee ve Winona Ryder filmde nasıl karakterle bürüneceklerdir? Yaşlarına tam ters gelecek biçimde Richard Gere'nin canlandırdığı Will karakteri sorumsuz; Winona Ryder'ın canlandırdığı Charlotte karakteri ise gayet olgun birisidir. Will orta yaşlı bir çapkınkan Charlotte ile geçirdiği vakitlerde kendisi ile uzun bir ilişkinin hayalini kurmaması konusunda onu tembihler. Charlotte ise uzun soluklu hayaller kuracak kadar ümitli birisi değildir çünkü vücudundaki tümör, onu günbegün ölüme sürüklemektedir. Filmin, romantik sonbahar öykülerini sevenler dışında ne yazık ki pek de parlak bir profili yoktur. Oscar ödüllerine alternatif olarak yaratılan, büyük prodüksiyonla çekilmiş ama hayalkırıklığı ile sonlanan filmlere layık görülen "Altın Ahududu Ödüllerinde" Richard Gere ve Winona Ryder ikilisi, "En Kötü Çift" ödülünü "kazanmışlardır".







Sweet November - 2001

1968'de Herman Raucher yazdığı, Robert Ellis Miller yönettiği aynı isimli filmin bir uyarlaması olan "Kasım'da Aşk Başkadır" her yönü ile tam bir "sonbahar" filmi olarak karşımıza çıkıyor. Keanu Reeves canlandırdığı işkolik Nelson Moss karakterinin bir ay boyunca peşinden koşturduğu ve sonunda aşkına ikna ettiği Sara Deever (Charlize Theron) ile yaşadıklarını anlatan film bazı eleştirmenlere göre orjinal filmin çok altında kalan bir performans sergilemiştir. Ancak sinemada daha yakın tarihli filmleri izlemekten hoşlanan seyircilerin Sweet November'in 68 yapımını değil 2001 yapımını tercih etmesini öneririz. En azından Devil's Advocate'de biraz "ürkütücü" bir ilişki yaşayan Reeves-Theron ikilisini daha yumuşak bir romantizm ile izlemek için tercihinizi yeni filme yönlendirebilirsiniz.







Lake House - 2006

Fantastik öğelerle bezeli Lake House, sonbahar temasını merkeze almasa da sonbahar atmosferini vurucu biçimlerde kullandığı için listemize dahil ediyoruz. Sandra Bullock ve Keanu Reeves gibi deneyimli oyuncuların rol aldığı film biraz kafa karıştırıcı biraz da ilgi çekici bir zaman kaymasını merkezine alır. Çünkü Kate işi gereği çok sevdiği göl evini bırakmak zorunda kalmıştır. Evden ayrılmadan önce yerleşecek olan kiracıya küçük bir not bırakır. Bu notta kendisine gelen mektupları yeni adresine postalanması talep etmektedir. Yeni kiracı Alex ise Kate'nin bu naif ricasını yerine getirmeye çalışır ama olaylar zaman ilerledikçe gerçekliği aşan bir vaziyete bürünür. Hiçbir şey hayal ürünü değildir ancak hayal ürününden daha da fantastiktir. Bu uzak aşıkların yaşadıkları da birçok romantik film sevdalısının favorileri arasında yer edinmiştir.







500 Days Of Summer - 2009

Türkçe'ye Aşkın 500 Günü olarak çevrilen film, sevgilisinden yeni ayrıldığı için aşkın asla gerçek olmadığını düşünen bunalımdaki genç bir kadın Summer ve ona aşık olan Tom'un yaşadıklarına odaklanıyor. İkilinin aşık olduğu vakitleri, daha önce pek benzerine rastlamadığımız bir kurgusu ile seyircilere gösterir. İkilinin geçirdikleri günler ilerledikçe zamanları bölen bir mevsimlik sayaç seyirciye görünerek sevgililerin geçen günlerini seyircilere hatırlatır. Günler ayları, mevsimleri kovalar ve ilişki git gide 500. gününe dayanır. Peki 500'de ne olacaktır? Summer aşka mı inanacaktır yoksa Tom evlenme teklifinde bulunup bu aşkı "ölümsüzleştirecek" midir? Böyle farklı tarzda bir hikayesi olan filmin böyle klişelerle biteceğini düşünmüyorsunuz öyle değil mi? Eğer aşkın 500. gününü merak ediyorsanız Summer ve Tom'un hikayesini izlemelisiniz.



