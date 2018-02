Hz. İsa filminden devam halkası geliyor!

Akademi ödüllü usta oyuncu Mel Gibson'ın 3. uzun metraj yönetmenlik mahsülü olan dini dram filmi, Hz İsa'nın çarmıha gerilmeden öncesi son 12 saatini anlatıyor. İbranice ve Aramca çekilen "The Passion of the Christ" 3 dalda Oscar'a aday olmuştu. Nasıra'lı İsa havarileriyle birlikte yediği son akşam yemeğinde kendisine ihanet edileceğini açıklamıştır. Tıpkı onun söylediği gibi Judas (Luca Lionello), İsa'yı Romalılar'a ihbar eder. Roma valisinin tereddütlerine karşın, Yahudiler'in dini liderlerinin kışkırtmasıyla İsa'ya tahammül edilemez işkenceler yapılır.

Dünya çapında 612 milyon dolar gişe elde eden dini dram yapımı "Tutku: Hz. İsa’nın Çilesi"nde İsa Peygamber'in insanlığın günahları için kendini feda edişine şahit olmuştuk. İddialara göre devam halkası ise Peygamber'in dirilişini işleyecek. Devam halkasının senaryosunu Cesuryürek'in senaryosunda kalem oynatan Randall Wallace üstlenirken, Mel Gibson'ın da ilk filmde olduğu gibi senaryoya ortak imza atması ve yönetmen koltuğunu üstlenmesi bekleniyor. Ancak henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

2004 yapımı "Tutku: Hz. İsa’nın Çilesi"nde Monica Belluci Magdalalı Meryem, Maia Morgenstern ise Meryem Ana olarak boy göstermişti.