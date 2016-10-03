Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filminden ilk fragman yayınlandı

Cennetin Çocukları ve Serçelerin Şarkısı filmleriyle tanınan İranlı ünlü yönetmen Majid Majidi, yeni filmi Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi ile bu kez İslamiyet'in ilk yıllarıyla birlikte İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed'in hayatının ilk dönemine odaklanıyor. Filmin ilk Türkçe afiş ve fragmanı, izleyicilerin beğenisine sunuldu. Majid Majidi'nin üstüm sinema yeteneği ve farklı bakış açısıyla Hz. Muhammed'in hayatına izleyenler, bambaşka bir pencereden bakma fırsatı yakalayacak.









Filmin oyuncu kadrosunda Mahdi Pakdel, Alireza Shoja Nouri, Mohsen Tanabandeh, Dariush Farhang, Seyed Sadegh Hatefi, Sareh Bayat ve Mina Sadati yer alıyor. Bununla birlikte senaryoda Majid Majidi'yle Kambuzia Partovi'nin de imzası var. Majid Majidi'nin filmi Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi, Çağrı'dan sonra İslamiyet üzerine çekilmiş en önemli sinema eseri olarak anılıyor. Hz Muhammed'in hayatını doğumundan 12 yaşına kadar konu alan yapım, İran sinemasının şu ana kadar çekilen en yüksek bütçeli yapımı olarak da öne çıkıyor. Güney Afrika'da ve Tahran'da çekimleri yapılan filmin üzerinde 2007 yılında ilk çalışmalar başlamış ve ilk senaryosu 2 yılda Maji Majidi tarafından yazılmış.

Film Türkiye'de 28 Ekim 2016'da vizyona girecek.







