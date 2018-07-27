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27 Temmuz 2018 12:15

I Am Paul Walker’dan ilk fragman

Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğan Paul Walker’in hayatını anlatan I Am Paul Walker belgeselinden ilk fragman yayımlandı.


Network Entertainment ve Paramount Network şirketleri bu yılın başlarında bir duyuru yayınlayarak sevilen oyuncu Paul Walker hakkında bir belgesel film üzerinde çalıştıklarını açıklamışlardı. I Am Paul Walker adlı belgeselde sona gelindi ve ilk fragman hayranlarının beğenisine sunuldu.


Hızlı ve Öfkeli serisinde araba, hız ve yarış tutkusuyla yanıp tutuşan Brian O’Conner karakterine hayat verenPaul Walker, 2013 yılında, henüz daha 40 yaşındayken, geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybetmişti.


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