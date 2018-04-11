İçimdeki Hazine çekimleri başladı!

Sinema yazarı, gazeteci Coşkun Çokyiğit'insenaryosunu yazdığı, Hakan Gürtop’un yönetmenliği üstlendiği İçimdeki Hazine’nin çekimlerine başlandı. Proje, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nce desteklenmiş.

Demir Karahan, Cemre Melis Çınar, Fatih Ayhan ile Kimya Gökçe’nin oynadığı İçimdeki Hazine, uzun yıllar yurtdışında yaşamış ve babasının ölümü üzerine İstanbul’a dönüş yapan bir genç kızın gizemli macerasını anlatıyor.

Aşk, arkadaşlık, sahip olduğumuz şeylerin bizleri neye dönüştürdüğüne dair bir film olduğunu anlatan ekip, öykünün metafizik, mistik, sofistik, kitabî, edebî didaktik ve çağdaş bir macera olduğunun da altını çiziyor.