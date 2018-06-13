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13 Haziran 2018 19:33

İçimdeki Hazine film fragmanı yayınlandı

Yeşilçam’ın 3 kuşağı aynı filmde buluşuyor


Coşkun Çokyiğit’in senaryosunu yazıp yapımcılığını üstlendiği film, 3 kuşak Yeşilçam ekolünü bir araya getiriyor.


“İçimdeki Hazine”nin yönetmenliğini üstlenen Hakan Gürtop da filmin kadrosunu özenle hazırladıklarına dikkati çekiyor.


Filmin çekimleri Sultanahmet, Zeytinburnu, Kadıköy, Tuzla ve Beylerbeyi gibi, İstanbul’un tarihi köşelerinde yapıldı.Filmin 2018 yılı içerisinde vizyonda olması bekleniyor.


Filmin özgün müziğini Ferhat Göçer üstlendi. Cemre Melis Çınar, Demir Karahan, Fatih Ayhan, Levent Sülün, Güner Özkul, Ömür Gedik gibi isimler başrolde.


Filmin ilk fragmanı yayında, izliyoruz:


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