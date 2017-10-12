İki oyuncu daha tacize uğradıklarını açıkladı

Hollywood'u sarsan taciz skandalına iki ünlü isim daha eklendi.



Sektörün en güçlü yapımcılarından biri olan Harvey Weinstein'in taciz ettiği onlarca kadın oyuncu arasında ünlü Fransız oyuncu Léa Seydoux ile manken ve oyuncu Cara Delevingne'nin de olduğu ortaya çıktı.



2013 yapımı Mavi En Sıcak Renktir (La vie d'Adèle) filmi ile üne kavuşan ve son olarak son James Bond filmi Spectre'de karşımıza çıkan Fransız aktrist Léa Seydoux, Weinstein skandalıyla ilgili olarak The Guardian'a konuştu.







Mavi En Sıcak Renktir filmi çekilmeden yaklaşık bir yıl önce yapımcı Harvey Weinstein ile Paris'te bir moda defilesinde tanıştığını söyleyen Seydoux, defilenin ardından yapımcının "kariyeri hakkında konuşmak için" kendisini Paris'te kaldığı otele davet ettiğini anlattı.



Seydoux, görüşme sırasında Weinstein'in niyetinin işle ilgili olmadığını çok net anladığını belirterek, "Akşam boyunca benimle flört etti ve bana sanki bir et parçasıymışım gibi bakıp durdu" dedi.



Harvey Weinstein'i terslemenin zor olduğunu çünkü "çok güçlü" biri olduğunu vurgulayan Fransız oyuncu bir şeyler içmek için Weinstein'in asistanını da yanlarına alarak yapımcının kaldığı suite çıktıklarını ancak asistanın daha sonra kendilerini yalnız bıraktığını anlattı ve ekledi: "Koltukta konuşuyorduk ve birden bire üzerime atlayıp beni öpmeye çalıştı. Kendimi savunmak zorundaydım. O iri ve şişman, bu yüzden ona direnirken zorlandım."







Weinstein'in birkaç defa daha kendisini öpmek istediğini ama her defasında onu ittiğini anlatan oyuncu, sonunda yapımcıyı durdurmayı başardığını söyledi.



Léa Seydoux olayı bağlı bulunduğu ajansa ve birkaç arkadaşına da anlattığını belirtti. Ajansının ise Weinstein'dan uzak durmasını ve kibar davranmasını tavsiye ettiğini söyledi.



Otel odasındaki bu geceden sonra başka yerlerde de pek çok kez karşılaştıklarını söyleyen Fransız oyuncu, "Aynı sektördeyiz. Ondan kaçmak mümkün değil" dedi ve ekledi: "En iğrenci de Harvey'nin ne olduğunu herkes biliyordu ve kimse bir şey yapmadı. Onlarca yıldır bu şekilde davranabilmesi ve hala kariyerini koruyabilmesi akıl alır gibi değil."



"FİLMİNDE OYNADIĞIM İÇİN SUÇLULUK DUYUYORUM"



Léa Seydoux olayı bağlı bulunduğu ajansa ve birkaç arkadaşına da anlattığını belirtti. Ajansının ise Weinstein'dan uzak durmasını ve kibar davranmasını tavsiye ettiğini söyledi.Otel odasındaki bu geceden sonra başka yerlerde de pek çok kez karşılaştıklarını söyleyen Fransız oyuncu, "Aynı sektördeyiz. Ondan kaçmak mümkün değil" dedi ve ekledi: "En iğrenci de Harvey'nin ne olduğunu herkes biliyordu ve kimse bir şey yapmadı. Onlarca yıldır bu şekilde davranabilmesi ve hala kariyerini koruyabilmesi akıl alır gibi değil."



Öte yandan skandalla ilgili yeni bir itirafta bulunan isimlere manken ve oyuncu Cara Delevingne de eklendi.



Delevingne, Weinstein'in yapımcılığını yapacağı bir filmde rol almak için yeni anlaşma imzaladığı bir dönemde yapımcıyla bir otelin lobisinde buluştuğunu ve Weinstein'ın kendisini odasına davet ettiğini söyledi.



Odasında kendilerini başka bir kadının beklediğini belirten Delevingne, yapımcının iki kadından öpüşmelerini istediğini, gitmek zorunda olduğunu söylediğinde ise kendisini zorla öpmeye çalıştığını, onu durdurup odadan çıkmayı başarabiliğini anlattı.



Cara Delevingne, filmde rol aldığını ve bu nedenle hala suçluluk duyduğunu ifade etti.



Delevingne, Weinstein yapımcılığındaki iki filmde rol almıştı. Bunlardan ilki ilk ciddi oyunculuk denemesini gerçekleştirdiği 2015 yapımı "Paper Towns" ve diğeri ise bu yıl vizyona giren "Tulip Fever".



Öte yandan skandalla ilgili yeni bir itirafta bulunan isimlere manken ve oyuncu Cara Delevingne de eklendi.Delevingne, Weinstein'in yapımcılığını yapacağı bir filmde rol almak için yeni anlaşma imzaladığı bir dönemde yapımcıyla bir otelin lobisinde buluştuğunu ve Weinstein'ın kendisini odasına davet ettiğini söyledi.Odasında kendilerini başka bir kadının beklediğini belirten Delevingne, yapımcının iki kadından öpüşmelerini istediğini, gitmek zorunda olduğunu söylediğinde ise kendisini zorla öpmeye çalıştığını, onu durdurup odadan çıkmayı başarabiliğini anlattı.Cara Delevingne, filmde rol aldığını ve bu nedenle hala suçluluk duyduğunu ifade etti.Delevingne, Weinstein yapımcılığındaki iki filmde rol almıştı. Bunlardan ilki ilk ciddi oyunculuk denemesini gerçekleştirdiği 2015 yapımı "Paper Towns" ve diğeri ise bu yıl vizyona giren "Tulip Fever".



Hollywood'un en güçlü yapımcılarından Harvey Weinstein'ın 30 yıllık kariyeri boyunca onlarca kadın oyuncu ve çalışanı taciz ettiği iddia edilmiş, son olarak Angelina Jolie ve Gwyneth Paltrow da yapımcıyla kötü anıları olduğunu açıklamışlardı.



Haberin ardından Weinstein bazı çalışma arkadaşlarının acı çekmesine neden olduğunu ve bunun için özür dilediğini açıklamıştı.Hemen ardından Harvey Weinstein, kurucusu olduğu şirket The Weinstein Company'den kovulmuştu.