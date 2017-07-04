İkinci Fantastik Canavarlar filminden yepyeni bilgiler geliyor!

J.K. Rowling'in yazdığı Harry Potter ve Felsefe Taşı, bu sene yirminci yılını kutluyor. Efsane seri gözümüzün önünde yıllanırken, film serisinin bitişinin üzerinden bile yıllar geçmişken J.K. Rowling bizi Fantastik Canavarlar ile tanıştırmıştı. Fantastik Canavarlar Nelerdir ve Nerede Bulunurlar isimli küçücük kitap, yine J.K. Rowling'in elinde koca bir film serisine dönüşüyordu. Geçtiğimiz yıl vizyona giren ilk filmiyle Fantastik Canavarlar, önümüzdeki yıllarda Harry Potter efsanesinin başka bir zaman dilimi ve başka karakterlerle devam edeceğini müjdelemekle kalmadı, ayrıca leziz bir tat yakalamayı daha en baştan başardı. Bu serüvenin ardından, adım adım ikinci filme yürüyoruz. Genç bir Dumbledore görme hayalimiz, artık hayal olmaktan çıktı, ikinci Fantastik Canavarlar filminin çekimleri İngiltere'de başladı bile!







Henüz ismi belli olmayan ikinci Fantastik Canavarlar filminin çekimleri geçtiğimiz pazartesi, önceki Harry Potter filmlerinin de çekildiği Warner Bros. Studios Leavesden'da başladı. Ayrıca Warner Bros., filmden birkaç detay paylaşmayı da ihmal etmedi. Eddie Redmayne'i yine Newt Scamander rolüyle izleyeceğimiz film, Scamander'in Gellert Grindelwald ile mücadelesine odaklanıyor. Gellert Grindelwald, daha önce açıklandığı gibi Johnny Depp tarafından canlandırılacak. Depp'in bu role seçilmesine sevinen hayranlar çok olduğu gibi, yaptığı yorumlarla "Bu bir Tim Burton filmi değil!" deyip Depp'in varlığını reddeden hayranlar da bulunuyordu. Tartışmalar, Depp ekseninde devam etse de, Fantastik Canavarlar'ın yeni filmi, büyücülük dünyasından uzak kalmış herkese bir nefes aldıracak.

Daha önceki haberimizde belirttiğimiz gibi Jude Law ise Albus Dumbledore rolünü üstlenerek bizi gencecik Dumbledore ile tanıştıracak. Harry Potter serisinde Dumbledore'u Richard Harris ve Michael Gambon canlandırmıştı. İkinci Fantastik Canavarlar filmi, 1920'lerin Paris'ine odaklanıyor ve Scamander'in Grindelwald'u yakaladığı noktadan devam edeceği düşünülüyor.









Warner Bros., filmle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, filmin senaryosu da ayan beyan karşımızda artık: "Grindelwald, dramatik bir kaçışla kurtuldu ve amacına hizmet edebilecek daha fazla kişiyi çevresine topluyor: büyücüleri büyücü olmayanlardan ayırıp safkanlığı yüceltmek! Onu durdurabilecek tek kişi ise, kendisinin 'en yakın arkadaşım' olarak tanıttığı Albus Dumbledore. Ancak Dumbledore da öğrencisi Newt Scamander'in yardımına ihtiyaç duyuyor.







Geçtiğimiz filmde de aynı rolleri canlandıran oyuncular, yine bu projede: Tina (Katherine Waterston), Queenie (Alison Sudol) ve Jacob (Dan Fogler). Ancak Grindelwald'u durdurmak için harcayacakları çaba, kendilerinin sadakatini ortaya koyacak. Callum Turner da önceki filmde olduğu gibi Newt Scamander'in kardeşi Theseus ve ilk filmin sonunda tam olarak başına ne geldiğinden emin olmadığımız Credence (Ezra Miller tarafından canlandırılıyordu) da filmde karşımıza çıkacak. Ayrıca, ilk filmde kısa bir süre karşımıza çıkan Leta Lestrange (Zoe Kravitz) karakteri bu filmde büsbütün arz-ı endam edecek... Claudia Kim ise, bilemdiğimiz bir karakterle filmin kadrosunda! Büyü dolu bir film bizi bekliyor!





Filmin senaryosu yine J.K. Rowling tarafından yazıldı, yönetmen koltuğunda önceki filmde olduğu gibi David Yates oturuyor. İlk Fantastik Canavarlar filmi, 800 milyon dolardan fazla gişe yapmıştı ve ikinci filmin 2018 yılının Kasım ayında vizyona girmesi planlanıyor.





Andaç ÜZEL