J.K. Rowling'in yazdığı Harry Potter ve Felsefe Taşı, bu sene yirminci yılını kutluyor. Efsane seri gözümüzün önünde yıllanırken, film serisinin bitişinin üzerinden bile yıllar geçmişken J.K. Rowling bizi Fantastik Canavarlar ile tanıştırmıştı. Fantastik Canavarlar Nelerdir ve Nerede Bulunurlar isimli küçücük kitap, yine J.K. Rowling'in elinde koca bir film serisine dönüşüyordu. Geçtiğimiz yıl vizyona giren ilk filmiyle Fantastik Canavarlar, önümüzdeki yıllarda Harry Potter efsanesinin başka bir zaman dilimi ve başka karakterlerle devam edeceğini müjdelemekle kalmadı, ayrıca leziz bir tat yakalamayı daha en baştan başardı. Bu serüvenin ardından, adım adım ikinci filme yürüyoruz. Genç bir Dumbledore görme hayalimiz, artık hayal olmaktan çıktı, ikinci Fantastik Canavarlar filminin çekimleri İngiltere'de başladı bile!
4 Temmuz 2017 16:03
İkinci Fantastik Canavarlar filminden yepyeni bilgiler geliyor!
Bekleyeceğimiz kadar bekledik. Hem de 12 yıl, Azkaban'da! Yeni Fantastik Canavarlar filmiyle ilgili yepyeni bilgiler gelmeye başladı!
J.K. Rowling'in yazdığı Harry Potter ve Felsefe Taşı, bu sene yirminci yılını kutluyor. Efsane seri gözümüzün önünde yıllanırken, film serisinin bitişinin üzerinden bile yıllar geçmişken J.K. Rowling bizi Fantastik Canavarlar ile tanıştırmıştı. Fantastik Canavarlar Nelerdir ve Nerede Bulunurlar isimli küçücük kitap, yine J.K. Rowling'in elinde koca bir film serisine dönüşüyordu. Geçtiğimiz yıl vizyona giren ilk filmiyle Fantastik Canavarlar, önümüzdeki yıllarda Harry Potter efsanesinin başka bir zaman dilimi ve başka karakterlerle devam edeceğini müjdelemekle kalmadı, ayrıca leziz bir tat yakalamayı daha en baştan başardı. Bu serüvenin ardından, adım adım ikinci filme yürüyoruz. Genç bir Dumbledore görme hayalimiz, artık hayal olmaktan çıktı, ikinci Fantastik Canavarlar filminin çekimleri İngiltere'de başladı bile!
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