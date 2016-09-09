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9 Eylül 2016 10:18

İkinci Şans'ın fragmanı yayınlandı

Özcan Deniz'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği İkinci Şans'tan ilk fragman yayınlandı.

Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz ikilisi, yeni bir film için bir araya geldi. Daha önce Asmalı Konak dizisiyle büyük beğeni kazanan ikili, bu dizinin devamı niteliğinde olan Asmalı Konak Hayat ile de beyazperdede karşımıza çıkmıştı. İkili, Özcan Deniz'in senaryosunu yazıp yönetenliğini üstlendiği İkinci Şans filminde tekrar başrolleri paylaşıyor. İkinci Şans'ın ilk fragmanı yayınlandı.

Ya Sonra ve Evim Sensin gibi yapımlarla dikkat çeken Özcan Deniz, İkinci Şans'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstleniyor. Aynı zamanda filmin başrolğnde de Nurgül Yeşilçay ile birlikte kendisini görüyoruz.
İkinci Şans, tanışmaları sırasında birbirinden nefret eden iki kişinin, karşılıklı geçmişlerini öğrendikçe birlbirlerine hissettiklerinin değişmesini konu alıyor. Bu ikili, ikinci bir şans olarak birbirlerini görmeye başlıyor. Film bu ikilinin ilişkisine odaklanıyor.
Filmde Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'a Mesut Can Tomay, Afra Saraçoğlu, Berrin Arısoy Akhasanoğlu, Fulya Şirin, Anıl Altınöz ve Aybike Turan eşlik ediyor. Filmin vizyon tarihi 18 Kasım olarak belirlendi.



Yorumlar

  • Özcan Deniz'de Mahzun Kırmızıgül'de ses sanatkarı olarak İbrahim tatlısesin gölgesinden kurtulamayacaklardı.Halbuki şimdi çok başarılı sinema adamları olarak o gölgenin üzerine çıktılar. Kutlamak gerek yaptıkları güzel işleri.

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