Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz ikilisi, yeni bir film için bir araya geldi. Daha önce Asmalı Konak dizisiyle büyük beğeni kazanan ikili, bu dizinin devamı niteliğinde olan Asmalı Konak Hayat ile de beyazperdede karşımıza çıkmıştı. İkili, Özcan Deniz'in senaryosunu yazıp yönetenliğini üstlendiği İkinci Şans filminde tekrar başrolleri paylaşıyor. İkinci Şans'ın ilk fragmanı yayınlandı.
9 Eylül 2016 10:18
İkinci Şans'ın fragmanı yayınlandı
Özcan Deniz'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği İkinci Şans'tan ilk fragman yayınlandı.
Yorumlar
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Özcan Deniz'de Mahzun Kırmızıgül'de ses sanatkarı olarak İbrahim tatlısesin gölgesinden kurtulamayacaklardı.Halbuki şimdi çok başarılı sinema adamları olarak o gölgenin üzerine çıktılar. Kutlamak gerek yaptıkları güzel işleri.
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