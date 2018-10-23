23 Ekim 2018 09:31 İlker Ayrık’tan Nusret şov 8 Kasım da vizyona girecek olan “Çakallarla Dans 5” filminde İlker Ayrık’ın canlandırdığı Servet karakteri, kasaplığa soyununca, ortaya dünyaca ünlü şef Nusret’in yaptığı şovları aratmayacak görüntüler çıktı.

Yönetmenliğini Murat Şeker’in yaptığı “Çakallarla Dans 5” sinema filminde Serv-et Kasap olarak izleyenlerin karşısına çıkacak olan İlker Ayrık, “Çekimler boyunca çok güldük. Özellikle etle olan şov sahnelerinde gülmekten sık sık çekimler durdu” dedi.

“Çakallarla Dans”ın fenomen haline gelen ana karakterlerini canlandıran Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu’nun yanı sıra Didem Balçın, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz, Hande Katipoğlu ve kadroya yeni katılan Şebnem Dönmez, Uraz Kaygılaroğlu, Ali Barkın ve Naz Çağla Irmak ile

‘‘Çakallarla Dans 5’’ 8 Kasım Perşembe günü vizyonda…

Yapımcılığını Sugarworkz & TAFF Pictures’ın yaptığı, senaryosunu Ali Tanrıverdi ve Murat Şeker’in yazdığı, yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği sinema filmi serisinde macera kaldığı yerden devam ediyor…

Çakallar Dans 5 filmi konusu:

Çakallar grubumuz birbirlerine 100 metre uzak kalma şartıyla tahliye olurlar. Kahramanlarımız, bu yasağı delmek isterken Kayınço Gökhan’ın yıllar önce tek gecelik ilişkisinden çocuğu olduğu ortaya çıkar. Kızı Leyla, zengin ve züppe bir çocuk olan Sinan’la birliktedir. Gökhan, bunu gururuna yediremez. Sinan’la kızı Leyla’yı ayırmanın yollarını aramaya başlar. Ancak bunu tek başına yapması imkansızdır. Çakallar hem yasağı delip hem de Kayınço’nun kızını kurtarmaya çalışırken başlarına birbirinden komik, heyecanlı olaylar gelecektir.