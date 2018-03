Imdb'ye göre en iyi 10 Türk filmi

Şu anda internet üzerinden film bilgirene en rahat ulaşabildiğimiz site muhtemelen Imdb'dir. Bu site birkça sene öncesinde de en çok oy alan 250 filmin bir listesini çıkarmıştı. Sürekli güncellenen liste sinemaya ilgili tüm herkesin muhtemelen gözdesidir. Bir de bu "liste"lerin ülkeler adına olan kısımları var. Biz de Imdb oylarınca en yüksek puanı alan 10 filmi sizin için derledik. Ancak oradaki puanlama "Top 250" kadar şeffaf değil. Çünkü tamamlanmayan ya da kimsenin bilmediği bir filme gelen 10 puanlık iki-üç oy o filmi liste başı yapabiliyor. Bu sebeple biz de en yüksek oyu almasının yanında birçok kişi tarafından da oylanmış filmleri listemize ekledik.





Hababam Sınıfı (1975) - Puan:9.5

Bir Ertem Eğilmez klasiği olan Hababam Sınıfı, aldığı yüksek puanı ile listemizin başında yer alıyor. Aslında bu filmi ötekilerden ayırmak için "Bir Ertem Eğilmez klasiği" demenin ne kadar doğru olduğu tartışılır. Çünkü Imdb'de yüksek puan alan 4 Hababam Sınıfı filminin yanında daha bir çok yapımın yönetmenliğini üstlenmiş durumda. Yönetmenin oluşturmaya başladığı kalabalık müthiş kadrosunun en net görüntüsü bu filmde çizilir. Tani 60'lardan beri "bata çıka" film çeken yönetmenin bu ekolün tohumlarını attığı Köyden İndim Şehre ve Mavi Boncuk gibi filmlerdi de unutmamak lazım.





Tosun Paşa (1976) - Puan:9.1

Gerçek Tosun Paşa kimdir? Seferoğulları ve Tellioğullarının kavgası bir vadi sorunu ile başlayıp kız alma sorununa kadar uzayıp gider. Mısırlı büyük paşanın oğlu Tosun Paşa ise İskendireye'nin en büyük memuru olan Daver Bey'i ziyarete gelecektir. Tellioğlu'nun planı ise buradan sonra başlar. Şaban'ı bir Tosun Paşa yapıp kız almaya hile karıştıracaklardır. Herkesin bildiği bu hikayeyi bir defa izlemek ve sizce de keyifli olmaz mı ?





Hababam Sınıfı: Sınıfta Kaldı (1976) - Puan:9.0

Devam filmi, ilk Hababam Sınıfından bir sene sonra beyazperde ile buluşmuştur. Tarık Akan'lı son Hababam olmasının yanında Badi Ekrem'in ilk "Özel Çamlıca Lisesi" macerasıdır. Öğrencilerini tam bir çekirge gibi yetiştiren Badi, aynı zamanda kırmızı eşofmanıyla okula yeni gelen edebiyat hocası Semra Hanımı da etkilemeye çalışır. Tabi karşısında büyük bir engel vardır, İnek Şaban. Ne de olsa Semra Hoca aşk mektuplarının yanında öğrencisine bir adet "inek çıngırağı" da göndermiştir. Bir aşk böyle bir hediyeden daha iyi nasıl tarif edilir.





Süt Kardeşler (1976) - Puan:9.0

Yine Ertem Eğilmez'in yönettiği ancak bu sefer bir Hüseyin Rahmi Gürpınar uyarlaması olan Süt Kardeşler şu meşhur "Gulyabani" hikayesidir. Zaten Gürpınarın aynı isimli hikayesi filmde olduğu gibi korku/komedi teması ile yazılmıştır. Eğilmez, Köyden İndim Şehre ve Salak Milyoner filmlerinde uyguladığı ikili devam filmi ya da çapraz hikaye dediğimiz tarzı bu filmin devamı olan Şabanoğlu Şaban'da da devam ettirir. Türk Sineması'nın en sevilen filmlerini yapan bir adamın her halde bu tercihi ile yanlış yaptığını söyleyemeyiz.





Hababam Sınıfı: Uyanıyor (1977) Puan - 8.9

Şimdi de sıra üçüncü Hababam Sınıfa geldi. Hikayeleri karıştıranlar için hatırlatalım bu film "köylü Ahmet" üzerine. Tüm sınıfın alay konusu olan Ahmet'in çalışkanlığı ve sorumluluk sahibi olması Hababam için bir erdem değildir. Hatta tam bu yüzden dalga geçilen kişi olur. Ancak Ahmet bu alayların karşısında sağlam bir şekilde durup asla değerlerinden ödün vermez. Köye sözde yardım diye kendi serseriliklerini gönderen arkadaşlarına karşı yaptığı "Onlar kitap istiyor, defter istiyor, okumak istiyor." tiradı her halde kimsenin aklından çıkmamıştır.





Şabanoğlu Şaban (1977) - Puan: 8.9

Sözde "süt kardeşler" Şaban ile Ramazan, bu sefer de gizli bir görev için köşke gelirler. Amaç, kaybolan mücevheri bulup hırsızı ortaya çıkartmaktır. Şener Şen'inden Kemal Sunal'ına bütün karekterlerin girdiği dedektifçilik bir yandan seyirciyi kırıp geçirirken bir yandan da olayın gizemi herkesi merak için bekletir.





Hababam Sınıfı: Tatilde (1978) - Puan: 8.8

Listemizdeki son Hababam Sınıfı'na geldik. Bu seferkini ötekilerden ayırmak kolay. Çünkü ismi kendini belli ediyor. Okullarından olan öğrenciler çareyi dört duvar yerine ormanda arıyor. Tabi bu fikir bu "haylazlardan" çıkacak değildi. Onların tüm hayatını değiştiren Mahmut Hoca sayesinde izci okuluna benzer bir okul inşa ediliyor. Serinin öteki filmlerinden farkını ise Özel Çamlıca Lisesi'ne gelen kızlar oluşturuyor.





Neşeli Günler (1978) - Puan: 8.8

Turşu, sirkeden mi yapılır limondan mı? Bu büyük muamma yüzünden aileler dağılabilir, kardeşler birbirini tanımadan büyüyebilir ya da işgüzar bir akraba ayrılan iki tarafı da kandırabilir. Bunların hepsinin yanında müthiş bir komedi ve inatçı bir kadınla erkeğin aşkı da anlatılıyorsa tadından yenmez bir film ortaya çıkıverir.





Züğürt Ağa (1985) - Puan: 8.8

Listenin öteki filmlerine nazaran daha yeni bir film olan Züğürt Ağa, Türk yönetmenleri göz önüne alındığında az film yapmış bir yönetmen olan Nesli Çölgeçen'in en iyi yapımlarından biridir. Köyü satıp şehre giden bir ağanın öyküsünü anlattığı filmde köydeki "ağalık-marabalık" ilişkisine de başarılı bir eleştiri getirir. Türkiye kırsalının en büyük sorunlarından biri olan toprak sorunu üzerinden yaptığı bu hiciv, ağanın en iyi bildiği iş olan çiğköftecilikle de sonlanır.





Canım Kardeşim (1973) - Puan: 8.8

Ertem Eğilmez'in 1972 yılında yaptığı Tatlı Dillim filmi ile keşfettiği Kemal Sunal'a bu filmde de bir yan rol verir. Sonradan bütünleşeceği "Şaban" karakterini artık yavaş yavaş üstlenmeye başlayan Sunal, bu filmde de göründüğü birkaç yerde tam bir "Şaban"ı canlandırır. Bu komedisinin yanında da Can Kardeşim, hüznü de içinde bulundurur. Hastalığa yakalanan ve ölüm döşeğinde olan bir çocuğa başka bir çocuk tarafından sorulan, "Ölünce bilyelerini benim olabilir mi?" sorusu hangimizin içini parçalamadı ki.



AHMET TOĞAÇ