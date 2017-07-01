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Sinema>  Sinema Haberleri
1 Temmuz 2017 18:55

İmza kampanyaları işe yaradı, Sense8'ten final geliyor

Netflix'in sevilen ama nedense bitirilmesine karar verilen dizisi Sense8, belli ki efsanevi bir final yapacak. Detaylar gelmeye başladı.

Sevdiğimiz birçok diziye ev sahipliği yapan Netflix, Sense8 izimli dizisini bitirme kararı almıştı. Bu bitirme kararının ardından dizinin hayranları dünya çapında seferber olmuş, hatta imza kampanyaları başlatmıştı. Change.org üzerinde başlatılan imza kampanyası, dizinin böyle aniden bitirilmemesi gerektiğini ve bu kararın geri çekilmesini hayranların istediğini belirtiyordu. Görünen o ki, imza kampanyası tam olarak işe yaramamış olsa da, dizinin aniden bitirilmişlik hissini biraz olsun azaltacak bir karara ön ayak oldu. Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, Sense8'e iki saat sürecek koca bir final bölümüyle hayranlarına veda edecek.





Dizinin ortak yaratıcılarından Lana Wachowski haberi, dizinin resmi Facebook sayfasında paylaştığı bir mektupla verdi. Wachowski, Netflix'in Sense8'i bitirme kararına şahit olmanın kendisi için ne kadar zor olduğunu açıklayarak başladığı mektubunda "Hayatımın hiçbir döneminde kendimi bu kadar adadığım ve bu kadar çalıştığım bir proje olmadı ve bunun sonunda da emek verdiğim Sense8'in bitirilmesine karar verildi." diyor. Ayrıca Wachowski, bu kararın oyuncular ve ekip açısından da çok üzücü olduğunu ve hayranlar dahil herkesin ne kadar tutkuyla bu projeye bağlandığını ifade ediyor mektubunda. Önümüzdeki yıl içerisinde iki saatlik bir bölümle veda edecek dizi için Wachowski Sizin sevginiz sayesinde hayata geri döndü. diyor. Haziran ayı başında bitirileceği duyurulan Sense8'in bu özel bölümü şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.



Andaç ÜZEL
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