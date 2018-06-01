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1 Haziran 2018 08:00

İnanılmaz Aile 2: yeni poster yayınlandı!

IMAX posteri haberimizde



Her yaştan izleyiciyi beyazperdedeki görsel şölene davet eden Pixar imzalı İnanılmaz Aile 2 / The Incredibles 2 vizyonu için IMAX poster yayınlandı.


İnanılmaz Aile'yi 2004'te izlemiştik. Merakla beklenen devam filminin seslendirme kadrosunda Craig T. Nelson, Holly Hunter, Sarah Vowell, Brad Bird, Samuel L. Jackson, Jonathan Banks, Sophia Bush gibi isimler yer alıyor. İlk filmin yönetmeni Brad Bird yine yönetmenliği üstleniyor.


“İnanılmaz Aile 2” ülkemizde 28 Eylül’de vizyona girmeye hazırlanıyor.


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    İnanılmaz Aile

    İnanılmaz Aile 2
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