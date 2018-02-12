İnanılmaz Aile 2'den ilk video!

Süper kahraman ailesi hem Kış Olimpiyatları'nda hem de Moda Haftası'nda kendini gösterecek. Dünyayı kurtarmaya ant içmiş ailenin yeni maceralarını anlatacak olan İnanılmaz Aile 2'den Kış Olimpiyatları için tanıtım, New York Moda Haftası için de poster yayınlandı. Filmden Kış Olimpiyatları sırasında gelecek olan görüntüler 14 Şubat'ta meraklılarıyla buluşacak.

Süper güçlere sahip ailenin Elastigirl lakaplı annesi Helen dünyayı kurtarmakla meşgulken, evdeki işleyiş, Violet ve Dash ile birlikte evde kalan Bob'un sorumluluğundadır. Küçük Jack-Jack'in de süper güçlerinin olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte evin kontrolünü sağlamak iyice zorlaşır. Ancak yeni bir kötü dahinin incelikli planı dünyayı tehdit etmeye başlayınca, aile ve Frozone yeniden birlikte çalışmanın bir yolunu bulmalı ve tehditi savuşturmayı başarmalıdır...

İlk filmin yönetmen ve senaristi Brad Bird'ün yeniden kamera arkasına geçtiği devam filminin orijinal seslendirme kadrosunda Craig T Nelson; Bob/Mr Incredible, Holly Hunter; Helen/Elastigirl, Sarah Vowell; Violet Parr, Samuel L Jackson; Lucius Best / Frozone ve Huck Milner; Dash Parr olarak yer alacak. Eğlenceli animasyon filmi 22 Haziran 2018'de sinema salonlarımıza konuk olacak!