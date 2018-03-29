Incredibles 2/İnanılmaz Aile 2 iç açıcı poster geldi!

Dünyayı kurtarmaya ant içmiş inanılmaz ailenin yeni maceralarını anlatacak olan "İnanılmaz Aile 2"den yeni bir poster yayınlandı.



Yönetmen Brad Bird'ün bir kez daha kamera arkasına geçtiği bu sevimli animasyonda anlaşılan ailemiz yaz tatiline çıkıyor ve maskeleri onlara güneş izi yapmış! İnanılmaz ailemiz için bu bölümde süper kahramanların yasal olmaması sıkıntı yaratmaktadır. Anne Helen ise süper kahramanların önemini kanıtlamak üzere dünyayı kurtarmakla meşguldür.

Animasyonun orijinal seslendirme kadrosu; Craig T Nelson; Bob, Holly Hunter; Helen, Sarah Vowell; Violet Parr, Samuel L Jackson; Frozone ve Huck Milner; Dash Parr. Bakalım Türkiye'de sevimli karakterlerimizi kimler seslendirecek.

Hem küçüklere hem büyüklere hitap eden animasyon film22 Haziran 2018'de sinemalarda!