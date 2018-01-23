Incredibles 2'nin yeni karakterleri belli oldu

Filmin seslendirme kadrosuna daha önce,Bob Odenkirk ve Catherine Keener'in dahil olduğu açıklanmıştı. Bob Odenkirk filmde Winston Deaver karakterini seslendirecek. Winston ve kız kardeşi Evelyn Deavor (Keener) bir telekomünikasyon şirketinin başında yer alıyor. Süper kahramanların hayranı olan Winston, halkın algısını değiştirerek kahramanların tekrar göz önüne çıkmalarına yardım etmek istiyor. Evelyn ise arası teknolojiyle çok iyi olan, başa çıkamayacağı hiçbir sorun yok.

Kadroya yeni dahil olduğu duyurulan ilk oyuncu ise Jonathan Banks oldu. İlk filmde Bud Luckey’nin seslendirdiği Rick Dicker karakterini bu filmde Banks seslendirecek. ‘Süper Kahraman Yer Değiştirme Programı’nın başındaki Decker, Parr ailesinin süper kahramanlar kimliklerinin gizli tutulmasına yardım ediyordu. Tabii bu program durdurulunca aile de kendi başının çaresine bakmak zorunda kalmıştı. Kadroya yeni katılan ikinci isim, Sophia Bush oldu. Bush ise Voyd karakterini seslendirecek. Karakter, süper kahraman olmak isteyen genç bir Elastikgirl hayranı olarak tanımlanıyor. Voyd’un ayrıca hiçlik yaratarak eşyaları yok etme ve tekrar ortaya çıkarma gücü var.

Ayrıca filmin senaristliğini ve yönetmenliğini, ilk filmin de yönetmenliğini yapmış olan Brad Bird üstleniyor.Seslendirme kadrosunda ise Craig T. Nelson, Holly Hunter, Sarah Vowell, Huck Milner ve Samuel L. Jackson bulunuyor.

Disney'in duyurduğu bu yeni detayların ardından Türkiye'de de 22 Haziran'da vizyona girecek olan Incredibles 2 heyecanla bekleniyor.