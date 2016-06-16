16 Haziran 2016 13:43
İngilizlerden referandum filmi
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılıp ayrılmayacağını belirleyecek referandum öncesi bu referandumu konu alan bir film çekildi.
Andaç Üzel
Avrupa'da gözler İngiltere'de 23 Haziran'da gerçekleştirilecek referandumda. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılıp ayrılmamasını belirleyecek bu referandum için evet diyenler de hayır diyenler de çok yönlü çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar sadece basın ve toplantılar yoluyla da değil, birçok farklı alanda ilerliyor; buna sinema da dahil. Farklı görüşlerden sinemacıların görüşlerini belirtmesinin dışında, İngiltere'nin referandumda neden aayrılık kararı alması gerektiğini anlatan "Brexit the Movie" isimli bir film de hazırlandı.
Film 1 milyondan fazla izlendi
Avrupa Birliği'nde son zamanların en tartışmalı konularından biri olarak görülüyor referandum. Taraflar farklı nedenle Avrupa Birliği'nde kalınmasını veya çıkılmasını istiyor. Bu nedenle denenebilecek her iletişim yolu da deneniyor. Kısa süre önce yükselişe geçmeye başlayan ayrılma fikri, yeni projelerin de ortaya çıkmasına neden oldu. Brexit The Movie isimli film de bunun bir ürünü olarak ortaya çıktı.
Avrupa Birliği'nden ayrılmanın İngiltere için daha yararlı olacağı fikri üzerine kurulu film Brexit the Movie, röportajlar ve verilerle izleyenlere neden ayrılmanın gerekli olduğunu anlatıyor. Gösterimleri düzenlenerek izleyicilerle buluşturulan film, oldukça ilgi çekti. youtube'da şu ana kadar filmi izleyenlerin sayısı 1 milyon kişiyi geçti.
Ayrılık fikrine karşı olanlar da var
Sinema ve televizyonculuğun oldukça büyük bir önem arz ettiği bir ülke İngiltere. Bu nedenle oyuncuların, yapımcıların, yönetmenlerin görüşleri, gündemi meşgul edebiliyor. Referandum sürecinde de bununla oldukça karşılaştık.
Yakın zamanda Marvel yapımı Doctor Strange ile izleyeceğimiz, İngiltere'nin en büyük karakterlerinden biri olan Sherlock Holmes'u uzunca bir süre canlandıran Benedict Cumberbatch'in referandumda hayır verilmesi gerektiği şeklinde fikrini ifade etmesi de oldukça büyük bir gündem oluşturmuştu. Sadece görüşlerini belirtmekle kalmayıp desteklediği tarafı maddi anlamda besleyen ünlüler de bulunuyor. Benedict Cumberbatch bunlardan yalnızca birisi. Böylelikle gündem İngiltere'de magazinle birleşip yepyeni soruların sorulmasına ve yepyeni konuların konuşulmasına imkan veriyor. Independent'ta Benedict Cumberbatch'in görüşleri hakkında bir makale yayınlanmış ve büyük ilgi çekmişti.
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