İntihar Timi'nden yeni fotoğraflar

Suicide Squad'dan yeni fotoğraflarlar yayınlandı. Bir dergi tarafından paylaşılan fotoğraflarda karakterler hiç görmediğiniz şekliyle ekrana yansıyor.







Daha önce birçok defa Harley Quinn'in haberlerini işitmiştik. Yaramazlığı kadar sevimliliği ile de seyircileri şimdiden kendine çeken karakterin şahsi filminin de önümüzdeki senelerce filme alınacağı yapımcı şirket tarafından duyrulmuştu. Bu yeni fotoğraf da ise bahsi geçen "sevimlilikten" pek bir eser yok.







Harley Quinn'i canlandıran Margot Robbie'den başka Jared Leto ve Will Smith gibi deneyimli oyuncuları da barındıran yapımdan yeni gelen fotoğraflarla seyirci daha da heyecanlandırıyor. Özellikle Joker'in nasıl olacağı.







Nolan'ın Batman: The Dark Knight'ında Heath Ledger'in Joker'inden sonra bu karakteri kimin canlandıracağı çok tartışılmıştı. Jared Leto'nun da bu görevi hakkıyla yerine getirip getiremeyeceğini yakında göreceğiz.







Ancak 1990'larda Tim Burton'un Batman'indeki Joker'i canlandıran Jack Nicholson'dan sonra Ledger, bu kadar iyi oynadıysa Leto da neden oynayamasın ki? Leto nasıl performans gösterirse göstersin elbette nostalji yapıp Ledger'in daha iyi olduğunu ve yenilikçi olup Leto'nun daha iyi olduğunu söyleyenler çıkacaktır.





Bu fotoğrafların yanında bir de filme yaş sınırı eklendi. Amerika'da ancak 13 yaş ve üzeri seyircilerbu filmle bulabilecekken Türkiye'de ne olacağı ise merak konusu. Gençliğe yeni yeni adım atanseyircileri üzmek gibi olmasın ama filmin Türkiye'deki vizyonun 18 yaş sınırının gelmesi muhtemel.







DC çizgi roman dünyasından aynı isimle sinemaya uyarlanan yapımı Türkiye'de, ABD'den bir hafta sonra yani 12 Ağustos'ta vizyona çıkacak.







AHMET TOĞAÇ