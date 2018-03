İntikamımı yavaş yavaş alırım diyenlerin filmleri

Bir intikam öyküsü denildiğinde aklınızda nasıl bir film canlanıyor? Terminatör vücutlu adamların intikam için ortalığı yakıp yıkması mı yoksa kurnaz fikirleri adamların düşmanına usul usul yaklaşıp onu içten yok etmesi mi? Aslında geniş bir intikam yelpazesine, bu söylediklerimizin hepsi girebilir. Biz ise çok eskilere yıllara gitmeden daha bilindik intikam öyküleri üzerinde durmak istiyoruz. Bakalım her şeyini kaybedip, en dibe batan kişilerin intikam için dirilişleri nasıl gerçekleşiyor?





The Crow – 1994

Brandon Lee’nin performansı ve büründüğü Eric Draven karakteri ile akıllara kazanan “The Crow”, çekildiği andan itibaren bir fenomene dönüşmüştür. Her ne kadar günümüzde de bilinen örneklerden olsa da 90’lardaki popülerliğini kaybetmiştir. James O’Barr’ın çizgi romanından uyarlanan film, Alex Proyas’ın en önemli filmlerinden biridir. Daha sonra “Dark City”i yaparak ününü yükseltse de 2000’lerden sonra gelen filmleri bir türlü beklenileni verememiştir. Konuyu dağıtmadan bu filme dönecek olursak The Crow’u, “Ölümsüz Aşkın Filmi” diye nitelendirebiliriz. Çünkü Eric ve nişanlısı, düğünlerinin arifesinde bir grup serseri tarafından katledilirler. Ancak bu serserilerin bilmediği şey Eric’in aşkı ve nefretidir. Mezarına gelen bir karga tarafından dünyaya dönen Eric, aşkı için bu gruptan intikamını alacaktır. Filme dair ilginç ve hüzünlü bir ayrıntı ise filmin çekimlerinin sonuna yaklaşılırken Brandon Lee’nin sette ateşlenen bir silah ile hayatını kaybetmesi. Bazı dedikodular Lee’nin, intihar etmek istediği için sahnenin çekiminde kullanılacak silahı bilerek doldurduğu yönünde gelişti. Ancak bu hiçbir zaman kanıtlamadı ve silahın bir ihmal sonucu kazaya sebebiyet verdiği düşünüldü.





Sleepers – 1996

Başarılı uyarlama, geniş kadro ve iki saati aşan süre… Bunlar, destan gibi bir filmin olmazsa olmaz öğeleridir herhalde. Eğer bir film Kevin Bacon’dan Dustin Hoffman’a, Brad Pitt’ten Robert DeNiro’ya uzanan bir kadroya sahipse nasıl başarısız olabilir, öyle değil mi? Lorenzo Carcaterra’nın kitabından uyarlanan film, aslında yerli seyirci için çok da yabancı bir hikaye anlatmıyor. Çünkü birkaç sene önce televizyonlarımızda gerilim ve göz yaşı ile izlediğimiz “Suskunlar” dizisi, bu filmin yani otomatik olarak bu kitabın uyarlamasıdır. Yaptığı bir haylazlık sonucu hapse atılan çocuklar içerideyken, gardiyanlar tarafından çok kötü muamele görürler. Çocuk hapishanesinden çıktıktan on yıl sonra şans eseri yeniden bir araya gelen arkadaşlar, intikama hazırdırlar.





Oldboy – 2003

İntikam hikayesi denildiğinde aklımıza ilk gelen filmlerden biri de Oldboy’dur. 2013 yılında Amerikan versiyonu çekilmiş olsa da hakiki Oldboy hayranları bu filmin, Chan-Wook Park’ın Oldboy’u ile kapışamayacağı konusunda hemfikirdirler. Bilmeyenler için Oldboy’un hikayesinden kısaca bahsetmek gerekirse, belli bir sebepten ötürü yıllarca hapis tutulan adamın gerçeği arayışı ve kendini bu hale sokanlardan intikam almaya çalışması olarak özetleyebiliriz. Birçok kişinin Oldboy’a dair bilmediği şey ise bu filmin, Chan-Wook Park’ın “intikam üçlemesi” içindeki 2. film olduğudur. Oldboy kadar popüler olmasa da belli yönlerden onunla yarışabilecek olan öteki iki filmden ilki, 2002 yapımı Sympathy for Mr. Vengeance; ikincisi ise 2005 yapımı Lady Vengeance’dir. İntikama doymayan seyircilerin bu filmleri de büyük bir aşkla izleyeceğinden şüphemiz yok.





Kill Bill Volume 1 & 2 – 2003 & 2004

Quentin Tarantino’nun en sevilen filmlerinden olan Kill Bill serisi, bu listenin olmazsa olmazları arasındadır. Hangi bölümün daha iyi olduğu gibi zorlu bir soruyu size yöneltmek istemeyiz. Çünkü böyle bir soru sonrasında filme fazlası ile takılıp listeyi terk etmenizi istemeyiz. İlk bölümde “Gelin” olarak adlandırılan Beatrix Kiddo karakterini canlandıran Uma Thurman düğününde, saldırıya uğramış bir kadındır. Hatta bu saldırı sadece kendisine değil, karnındaki bebeğine de yöneliktir. Ancak çete işi bitirememiş, Kiddo henüz ölmemiştir. Çetenin tüm üyelerinden intikam almak için hastaneden kaçan Kiddo’nun sürükleyici bir o kadar da dramatik macerasını izlemek istiyorsanız iki bölüm için yaklaşık dört ayırmanız gerekmektedir.





Dead Man’s Shoes – 2004

Daha çok 2006 yılında çektiği “This Is England” filmi ile tanınan Shane Meadows, bu filmle “BAFTA”da ödül almadan iki sene önce, başarılı bir intikam filmi ile karşımızdaydı. Askeri görevini bitirip kasabasına geri dönen Richard (Paddy Considine), zeka özürlü kardeşine (Toby Kebbell) yapılan saldırının intikamını almaya çalışır. “İntikam soğuk yenilen bir yemektir.” sözünün görüntülere aktarılmış biçiminin nasıl olacağını merak ediyorsanız filmi izlemenizi öneniririz.





The Revenant – 2015

İntikam dedik, soğuk dedik ve aklımıza geçtiğimiz senenin en çok konuşulan filmlerinden biri olan “The Revenant” geldi. Tüm intikam öyküleriyle aynı matematiği içeren ancak onlardan çok da az aksiyon içeren film, dört gözle “kanlı intikam” sahneleri bekleyen izleyiciler için pek iyi bir alternatif olmayabilir. Bir ayının saldırısına uğrayan ve neredeyse felç olan Hugh Glass, ölüme terk edilmiş bir adamdır. Ancak bir adamın intikamı için bundan daha fazlası gerekebilir, mesela çocuğunun, kendi gözleri önünde öldürülmesi. Hugh Glass’ın hayata tutunma ve intikam arayışı öykülerini büyük bir gerçekçilikle izlemek isterseniz doğru adrestesiniz.

AHMET TOĞAÇ