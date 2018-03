11 Şubat 2018 10:36 Irkçılık iddiaları hakkında konuştu Ödül sezonunun en dikkat çekici filmlerinden olan 7 Oscar adaylıklı Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’nin yönetmeni Martin McDonagh, filme gelen ırkçılık tartışmaları hakkında konuştu

In Bruges ve Seven Psychopaths’la halihazırda kalbimizi kazanmış olan Martin McDonagh‘ın yeni filmi Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, kuşkusuz 2017’nin en çok konuşulan filmlerinden bir tanesiydi. Kızını kaybeden bir kadının tüm dünyaya meydan okumasını, McDonagh filmlerinden alışık olduğumuz üzere kara komedi ve dramın el ele verdiği anlatısıyla seyirciye geçiren film, Altın Küre’ye ve ödül sezonuna damga vururken son olarak 7 Oscar adaylığıyla dikkat çekmişti.

Tüm bunlar olup biterken kimi film eleştirmenleri, Sam Rockwell‘in canlandırdığı Dixon karakteri özelinde filmin ırkçılığı sempatik hale getirdiğinden dem vurmuştu. Görev başındayken siyahi bir insana şiddet uygulayıp filmde ırkçı olduğunu açıkça gördüğümüz karakterin filmin sonlarına doğru evrim geçirip bir nevi aklanmasını gündeme getiren eleştirmenler, bunun her ne kadar absürdizmle yedirilse de genel manada pek de kabul edilebilir olmadığını dile getirmişti.

Süreç içerisinde sessiz kalan Martin McDonagh ise geçtiğimiz gün Entertainment Weekly’ye verdiği röportajda ırkçılık eleştirilerine cevap verdi. Tartışmaların odağında olan Dixon karakterinin düşünülenin aksine filmin sonunda günahlarından arınmadığını düşündüğünü söyleyen yönetmen, karakterin filmin sonunda da aynı olduğunu fakat kendi yolunun yanlışlarını görerek değişmesi gerektiğini fark ettiğini söylemiş.

Bu zor ve karmaşık dünyada filmi kasıtlı olarak karmaşık ve zor yaptığını dile getiren Martin McDonagh, ırkçılık tartışmalarının kendisini biraz üzse de kırılmadığını, altı yaşındakilere film yapmadığı için insanların kutuplara ayrılmasının şaşırtıcı olmadığını sözlerine eklemiş.