In Bruges ve Seven Psychopaths’la halihazırda kalbimizi kazanmış olan Martin McDonagh‘ın yeni filmi Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, kuşkusuz 2017’nin en çok konuşulan filmlerinden bir tanesiydi. Kızını kaybeden bir kadının tüm dünyaya meydan okumasını, McDonagh filmlerinden alışık olduğumuz üzere kara komedi ve dramın el ele verdiği anlatısıyla seyirciye geçiren film, Altın Küre’ye ve ödül sezonuna damga vururken son olarak 7 Oscar adaylığıyla dikkat çekmişti.
11 Şubat 2018 10:36
Irkçılık iddiaları hakkında konuştu
Ödül sezonunun en dikkat çekici filmlerinden olan 7 Oscar adaylıklı Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’nin yönetmeni Martin McDonagh, filme gelen ırkçılık tartışmaları hakkında konuştu
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