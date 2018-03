İştah kabartan filmler

Sosyal medyanın son zamanalardaki en büyük trendi herhalde yemek videolarıdır. Hızla hazırlanan ancak sonunda insanın karnını acıktıran görüntüleri hipnotize olmuş gibi izliyoruz. Tatlıdan tuzluya, bilindik ev yemeklerinden farklı karışımlara kadar her şeyi büyük bir iştahla takip ediyoruz. Peki bu kısa süreli videolar bir buçuk iki saat gibi uzun sürelere yayılsa ne olurdu? Herhalde bir dakikada ekranın içine kilitlenen insanlar bu uzun süreyi kaldırmazlardı. Sinemacılar da bunu bildikleri için bu bahsedilen süreyi uzatmışlar ancak iki saat boyunca bize yemek göstermeme kararı almışlardır. Sonra da aşçıların ya da yemek sevdalılarının yer aldığı "yemek temalı" filmler ortaya çıkmıştır. "Ben bir buçuk saat boyunca yemekli bir film izleyip acıkmam." diyorsanız sizi bu film listesine davet ediyoruz. Ancak iddia ediyoruz ki daha listeyi bitiremeden muttfağa koşanlar olacaktır.





Ratatouille - 2005

Bir fare gününü nasıl geçirir? Çöpleri karıştırır, kendi fare arkadaşları ile beraber kedilerden kaçar veya kendine barınacak güvenli yerler arar... Yani bir fareden ne bekleniyorsa onu yapar. Ancak Remy öyle değildir. O bu rutin hayatı reddeder. Daha farklı bir yaşam sevdasındadır, "insanlığa faydası dokunacak" bir şeyler yapmak ister. Bu sebeple de maharetlerini gösterebilmek için gizlice Paris'in en prestijli restoranlarının birinin mutfağına girer. Tabi insanların doğal tepkisi onu oradan hemen çıkarmaktıt. Beceriksiz bir aşçı olan Gusteau ise artık onunla dost olmuştur ve bedeninin bir fare tarafından kontrol edilmesine izin verir. Bu iş biraz tuhaf mı göründü gözünüze? Öyleyse Ratatouille'yu izleyip bir fare nasıl yemekler yapabilir görün.

Gerçek olaylardan esinlenerek oluşturulan film, TV ekranlarının "Emine Beder"i Julia Child ile bir ofisin dar bir bölümünde çalışan Julie Powell'ın öyküsünü anlatmaktadır. Julia Child, olağüntü bir aşçıdır, elinden her yemeği inanılmaz lezzetler ile yiyebilirsiniz. Çıkardığı bir yemek kitabı ise filmin çapraz hikayesindeki Julie'ya örnek olur. Eski hayatından bıkan genç kadın, hayatından bir şeyleri değiştirmeye başlar. Buna da rutin bir meslek hayatına zıt düşecek çok daha yaratıcı ve bazılarına göre çok daha duygusal bir alan olan "yemek yapma" işinden başlar. İki kadının da ayrı ayrı izlediğimiz hikayeleri bir burnumuza güzel yemek kokularını çağrıştırırken bir yanda da son derece eğlenceli karakterlerin yaşamlarına tanık olmamızı sağlar.Zinos, bir restoran işletmektedir ancak işleri pek istediği gibi yürümemektedir. Kız arkadaşının bir iş için Şangay'a taşınması ve onun dükkanda geçirdiği bir kaza sonucu belinde aniden ortaya çıkan bir disk sakatlığı ile işler iyice sarpa saracaktır. İşe yeni başlayan aşçı ile beraber bu restoranı yeniden hareketlendirmeye çalışma mücadeleleri ise filmin konusunu oluşturur. Tab, bu göründüğü kadar kolay olmayacaktır. Almanya'da hayatını sürdüren Türk asıllı yönetmen Fatih Akın'ın elinden çıkma Soul Kitchen, sadece komedisi ve yemek teması ile değil, müziklerle oluşturduğu eğlenceli yapısı ile de her türden sinema izleyicisine güzel vakitler sunuyor.Kate, fazlası ile disiplinli bir şeftir. Evini de tıpkı çalıştığı restoranın mutfağı gibi yönetir. Ancak kardeşinin kaza yapması ile yeğeni Zoe artık onun gözetimine girmiştir. Byük konukları bile zorlanmadan ağırlayabilen şef bir çocuğun yemek düzeni ile baş edememektedir. Bu kazadan sonra tekrar işe dönen Kate, orada da başka büyük şok ile karşılaşır. Yerine Nicholas isimli yeni bir şef alınmıştır. Tekrardan işe birmeyi başaran ancak bu yeni şef ile beraber çalışmak zorunda olan Kate'nin kural ve disiplin dolu tüm hayatı tepetaklak olmuştur. Tabaklarda sanat gibi sunulan yemek görüntülerinin arasında hırçın bir aşk hikayesi ve ilginç bir annelik öyküsü izlemek istiyorsanız doğru adrestesiniz.Ang Lee'nin masumiyet üçlemesinin son filmi olan "Eat Drink Man Woman" bir yemek masası etrafında şekillenen ailenin ilişkilerini incelemektedir. Tabi tüm filmin yemek masasının etrafında geçmesini beklemeyin ancak şef olan aile babası Chu'nun, hayatlarında inişler çıkışlar yaşayan üç kızı ile yaşadığı ilişkinin "yemeksiz" de kalacağını sanmayın. Son olarak Life of Pi ile karşımıza çıkan Tayvanlı yönetmen Ang Lee, listenin öteki filmlerine göre daha az hareketli bir yapım ortaya koymuştur. Ancak en az onlar kadar samimi ve içten olan hikayenin altında herkes, kendi hayatına dair çıkarımlar yapabilmektedir. Filmin 2001 yılındaki Amerikan uyarlaması da herhalde Hollywood'un Asya'dan etkilenip yeniden çevirdiği filmler arasındaki en vasat örneklerinden biri olarak tarihe geçmiştir.Genç bir kadın boşanma arifesindedir. Ancak evliliğini bitirdikten sonra geçinebilmek için şimdiden para biriktirmesi gereklidir. O da bir cafede garsonluk yapıp para kazanmaya başlar. Ancak cafenin mutfağına girdiği zaman daha önce hiç keşfetmediği bir özelliği aniden onu hayata bağlar. Elinden çıkan "kekler börekler" müşterilere nefis tatlar vaadetmektedir. Bu yeniliğin üzerine bir de beklenmedik hamilelik haberi onun iyice kafasını karıştırır. Artık bir işi vardır, mutfakta hiç olmadığı kadar güzel vakitler geçirmektedir peki ya çocuğunu mutlu bir aile şefkatinden mahrum mu bırakacaktır? Yoksa yaptığı keklerin tadı, kocası ile de ilişkilerini düzeltecek boyutlara mı ulaşmıştır?Filmin isminden aldanıp hikayenin erotik içerikli bir yapısı olduğunu sanmayın. Evet mesele tamamen erotizmden soyut değil ancak film, daha çok yemek üzerine. Penelope Cruz'un canlandırdığı Isabelle karakteri, çocukluğunda geçirdiği bir rahatsızlıktan kurtulmak için bir büyü yaptırır. iyileşir iyileşmesine ancak yaşının ilerlediği vakitler büyünün yan etkileri ortaya çıkar. Isabelle, üthiş bir tutku ile yemek yapmaya bağlanmıştır. Tüm hayali yarışmalara girip dünya çapında saygın bir şef olmaktır. Sizin içinizden de "Böyle yan etkiye can feda." demek geliyorsa hiç durmayın ve filmi izlemeye başlayın.İsveçli sinemacı Lasse Hallström yönetmenliğini yaptığı, tatlı mı tatlı bir film ile bu lezzetli listeye son vermeyi uygun gördük. Şehirdeki hızlı yaşam koşullarından hayli uzaktaki bir kasabaya taşınan anne kız, bu kasabanın daha önce pek yakından tanımadığı bir lezzeti de yanlarında getirirler. Zaten filmin ismine baktığınızda da bu lezzetin "çikolata" olduğunu anlamamak mümkün değil. Çikolata dükkanı ile kasabalının dikkatini çeken kadınların tabi bir de düşmanları olacaktır. Bu yeni lezzete dur demek isteyen kasabalılar ile dükkanın taraftarları arasında yavaş yavaş bir soğukluk baş gösterir. Peki dükkan sahiplerinin maharetli elleri ve bir kasabalı ile aşk yaşamaya başlayan genç kadının sıcaklığı, acaba aradaki tüm buzları eritebilecek midir?AHMET TOĞAÇ