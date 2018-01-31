İstanbul Film Festivali'nin restore edeceği film belli oldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 6-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan festival bu yıl Türk sinemasının en önemli yapıtlarını yeniden sinemaya kazandırıyor. Bu yıl, Bilge Olgaç’ın 1987 yapımı başyapıtı İpekçe, Atlas Post Production tarafından restore ediliyor ve 37. İstanbul Film Festivali’nde, yapımından 30 yıl sonra yenilenmiş kopyasıyla yeniden beyaz perdede izleyiciyle buluşuyor.

1987 Kültür Bakanlığı Başarı Ödülü’ne ve 1990 Ankara Film Şenliği AFSAD Özel Ödülü’ne layık görülen "İpekçe", bir hayat kadınının değişmeyen yazgısını ve etrafındakilerin ikiyüzlülüğünü masalsı bir atmosferde aktarıyor. Öyküde, genç bir hayat kadını, Anadolu’nun isimsiz bir köyüne rastgele bırakılır. Köylüler, kim olduğunu ve geçmişini bilmediği bu güzel ve yalnız kadını öylesine severler ki, ona İpekçe adını verirler. Köyün genç nakışçısı Seyit de bu kadına âşık olur. Perihan Savaş ile Berhan Şimşek’in başrollerini paylaştığı "İpekçe"de Gülsen Tuncer, Oktar Durukan, Kemal İnci, Şener Gezgen diğer rolleri üstleniyor.

İstanbul Film Festivali bu yıl, İpekçe’nin senaryosunu Bilge Olgaç ile birlikte yazan öykücü, yazar ve senarist Osman Şahin ile filmin başrol oyuncularından Perihan Savaş’a Sinema Onur Ödülü veriyor. Onur ödülleri, 37. İstanbul Film Festivali’nin açılış galasının yapılacağı 6 Nisan akşamı veriliyor.