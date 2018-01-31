İstanbul Film Festivali'nin restore edeceği film belli oldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 6-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan festival bu yıl Türk sinemasının en önemli yapıtlarını yeniden sinemaya kazandırıyor. Bu yıl, Bilge Olgaç’ın 1987 yapımı başyapıtı İpekçe, Atlas Post Production tarafından restore ediliyor ve 37. İstanbul Film Festivali’nde, yapımından 30 yıl sonra yenilenmiş kopyasıyla yeniden beyaz perdede izleyiciyle buluşuyor.
31 Ocak 2018 11:12
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