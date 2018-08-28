İstanbul Modern Sinema’da yeni sezon başlıyor

İstanbul Modern Sinema’da yeni sezon 20 Eylül’de başlıyor. İstanbul Modern Sinema’nın yeni sezonunda sergiye paralel film gösterimlerinin yanı sıra farklı ülke sinemalarından seçkilere ve tematik film programlarına yer veriliyor.

Eylülde Yakın Temas

İstanbul Modern Sinema sezonu Anthony Cragg’in “İnsan Doğası” sergisinden esinlendiği Yakın Temas adlı programla açıyor. Yaşayan en önemli heykel sanatçılarından Cragg’in İstanbul Modern’deki sergisine paralel hazırlanan programda, sinemanın insan veya insan olmayan bedeni öne çıkardığı, sesi, rengi veya kamerasıyla bedenselleştirdiği filmlerden bir seçki yer alıyor. Yakın Temas, 20-30 Eylül tarihleri arasında izleyiciyle buluşuyor

Arjantinli yönetmen Martel’in sineması

Arjantin Başkonsolosluğu işbirliğiyle gerçekleşecek Lucretia Martel Retrospektifi, 9 yıl aradan sonra Zama ile sinemaya dönüş yapan Arjantinli yönetmen Lucretia Martel’in tüm uzun metrajlı filmleri ve 3 kısa filmini içeriyor. Program 18-21 Ekim’de izlenebilir.

Polonya’dan Şimdi

İkinci kez sinemaseverlerle buluşacak olan Polonya’dan Şimdi adlı programda Polonya sinemasının son dönem örneklerine yer verilecek. 25-28 Ekim tarihleri arasında izleyiciyle buluşacak olan ve Polonya Başkonsolosluğu işbirliğiyle gerçekleşen programda bu yıl kısalardan bir seçki de yer alacak.

Almanya’dan Yepyeni Filmler

Goethe Institut işbirliğiyle hayata geçen ve 10’uncu kez sinemaseverle buluşan Almanya’dan Yepyeni Filmler programında son yılın öne çıkan yapımlarına yer verilecek. 1-11 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek program kapsamında, Alman sineması üzerine sinema yazarı ve yönetmen Rüdiger Suchsland’ın konuk olarak katılacağı bir söyleşi de yer alacak.

Biz de Varız!

Türkiye Sineması’ndan yepyeni filmlerin izleyiciyle buluştuğu Biz de Varız! programı 15 Kasım – 2 Aralık’ta gerçekleşecek. Bu yıl 7’inci kez düzenlenen Biz de Varız!’da yine Türkiye Sineması’ndan içerik ve form adına taze fikirler, yeni bakışlar sunan yapımlar bir araya gelecek.

Kısa filmlerden bir seçki

İstanbul Modern Sinema, 20-23 Aralık tarihlerini kapsayan ve uzun zamandır beklenen geniş kapsamlı bir kısalar programı hazırladı. Program kapsamında Türkiye ve dünyadan son yılların öne çıkan kısa filmlerinin yanı sıra yeni keşiflere de yer verilecek.