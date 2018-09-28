İstanbul Muhafızları 5 Ekim’de sinemalarda

Aksiyon ve macera türündeki filmin çekim aşamaları Hidiv Kasrı, Yerebatan Sarnıcı, Hz. Yuşa Tepesi, Büyük Valide Han, II. Mahmud Bendi, Balat sokakları ve Sultanahmet’te gerçekleştirildi. Gerçekle animasyon karakterlerin iç içe geçtiği filmde; Suna Selen Sümer, Ali Uyandıran, Funda Güray, Lemi Filozof, Gözde Mukavelat, Berk Yaparel, Ziya Çiçek ve Merve Sevin gibi sevilen oyuncular rol alıyor.

TRT Çocuk’ta başlayan, Minika Go ekranlarında devam eden ve 7’den 77’ye izleyicilerin büyük beğenisini kazanan “İstanbul Muhafızları” adlı çizgi dizi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ ve Neher Prodüksiyon ortak yapımı ile sinemaya uyarlandı. İstanbul’un tarihi ve kültürel mekânlarındaki çekimlerin ve animasyon aşamasının bir yılda tamamlandığı “İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi” adlı film 5 Ekim’de vizyona giriyor.

İstanbul'un eşsiz atmosferinde aksiyon ve macera unsurları ile birleşen filmin yönetmen koltuğunda Çağrı Cem Bayraklı oturuyor. Görüntü yönetmenliğini Ahmet Kasapoğlu’nun yaptığı, senaryosu Mehmet Barış Günger tarafından yazılan “İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi”nde; Suna Selen Sümer, Ali Uyandıran, Funda Güray, Lemi Filozof, Gözde Mukavelat, Berk Yaparel, Ziya Çiçek ve Merve Sevin rol alıyor.

Filmin konusu ise şöyle: Aslı yirmili yaşlarının sonundadır ve İstanbul Muhafızları çizgi dizisinin senaristidir. Aslı'nın patronu Ayşen, Aslı'dan Gümüşçüler Çarşısı'nı tanıtan bir bölüm yazmasını ister. Aslı araştırma yapmak için 72 yaşındaki Veli Dede'nin dükkanına gittiğinde kendini büyük bir gizemin ortasında bulur. Rivayete göre İstanbul'un altındaki saklı kalmış hazinenin sırrı gümüş ustalarına emanettir. Bu sırrın son koruyucusu ise Veli Dede'dir fakat bilinmeyen şey, bu hazinenin altın, elmas veya yakut değil, içenleri hastalıktan ve yaşlılıktan uzak tutan 'hayat suyu' olmasıdır. Aslı, büyük bir maceranın içine girer.