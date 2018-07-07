İstanbul Yeşilçam filmlerine doyacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Topkapı Kültür Parkı Açık Hava Sineması'nda "Eskimeyen Yeşilçam Filmleri" sloganıyla başlayan etkinliğin galası yapıldı.

Yaz boyunca sevilen Yeşilçam filmlerinin ücretsiz izlenebileceği halka açık etkinlik kapsamında Şener Şen'in başrolünü üstlendiği "Muhsin Bey" filmi gösterildi.

Nostaljinin yansıtılmaya çalışıldığı etkinlikte, filmi izleyen vatandaşlara patlamış mısır ve gazoz ikram edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Selamet, açık hava sinema şölenlerini İstanbullularla birlikte bir kez daha tatmak için nostaljik bir program düzenlediklerini belirtti.

Selamet, bundan 30-35 sene kadar önce İstanbul'da çok sayıda açık hava sinemasının olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"O zamanın kültüründe açık hava sineması İstanbullular için gerçekten çok güzel bir eğlence mekanıydı. Daha televizyonun yeni yeni yayılmaya başladığı günlerdi. Televizyon yayıldıktan, her yere girdikten sonra belki bu nostalji biraz daha zayıfladı ama Yeşilçam filmleri hep üstünlüğünü, güzelliğini korudu. İstedik ki İstanbullularla 30 yıl öncesine, 40 yıl öncesine belki de 45 yıl öncesine birlikte bir seyahat edelim."

İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner de "Gazozu alıp yerine geçiyor insanlar. Gazoz kokusu beni çok eski yıllara götürdü. Hakikaten bu gece patlamış mısır, gazoz derken çok güzel bir gece olacak. Yaz boyunca sizleri cuma, cumartesi, pazar geceleri buraya bekliyoruz. Çünkü her gece farklı bir Yeşilçam filmi izleyebileceksiniz." ifadelerini kullandı.

Etkinlikler kapsamında, "Süt Kardeşler", "Tosunpaşa", "Neşeli Günler", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Köyden İndim Şehire", "Namuslu", "Mavi Boncuk", "Yoksul, Nereden Çıktı Bu Velet", "Bizim Aile", "Gözleri Ömre Bedel", "Her Gönülde Bir Aslan Yatar", "Hababam Sınıfı", "Arım Balım Peteğim", "Züğürt Ağa", "Korkusuz Korkak", "Tatlı Meleğim", "Derman", "Kapıcılar Kralı", "Öyle Olsun", "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak", "Sakar Şakir", "Ah Güzel İstanbul", "Petrol Kralları", "Hababam Sınıfı Tatilde" ve "Lüküs Hayat" filmleri gösterilecek.