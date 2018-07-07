Etkinlikler kapsamında, "Süt Kardeşler", "Tosunpaşa", "Neşeli Günler", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Köyden İndim Şehire", "Namuslu", "Mavi Boncuk", "Yoksul, Nereden Çıktı Bu Velet", "Bizim Aile", "Gözleri Ömre Bedel", "Her Gönülde Bir Aslan Yatar", "Hababam Sınıfı", "Arım Balım Peteğim", "Züğürt Ağa", "Korkusuz Korkak", "Tatlı Meleğim", "Derman", "Kapıcılar Kralı", "Öyle Olsun", "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak", "Sakar Şakir", "Ah Güzel İstanbul", "Petrol Kralları", "Hababam Sınıfı Tatilde" ve "Lüküs Hayat" filmleri gösterilecek.
7 Temmuz 2018 10:57
İstanbul Yeşilçam filmlerine doyacak!
Yeşilçam filmlerinin seçkin örneklerinin İstanbullularla buluştuğu "Yeşilçam Film Günleri"nin ilk gösterimi yapıldı.
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