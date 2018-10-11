11 Ekim 2018 13:59 İşte estetik harikası ünlü isimler Yıllardır beyazperdede veya televizyonlarda boy gösteren ünlü isimlerden hangilerinin estetik harikası olduğunu biliyor musunuz? İşte daha güzel görünmek için bıçak altına yatan ünlü isimler...

Yasemin Özilhan

Show TV ekranlarının fenomen dizisi 'Doktorlar' ile şöhrete kavuşan güzel oyuncu Yasemin Ergene, Anadolu Holding'in patronu Tuncay Özilhan'ın oğlu İzzet ile evlenince oyunculuğu bırakmıştı.Modacılığa soyunan Yasemin'in estetik yaptırdıktan sonra eski halinden eser kalmadı. İlk çıktığı dönemde incecik dudaklarıyla dikkat çeken Yasemin Özilhan önce dudaklarına silikon yaptırdı daha sonra da burnunu düzelttirdi. Çok beğenilen Yasemin'in aslında estetik harikası olduğu eski fotoğraflarıyla anlaşıldı.

Hande Ataizi

Geçtiğimiz mayıs ayında 6 yıllık evliliğine nokta koyan Hande Ataizi adını Mum Kokulu Kadınlar filmindeki cesur sahneleriyle duyurmuştu. Eski fotoğraflarına bakıldığında sunucunun epey değiştiği fark ediliyor. Çenesini düzelttiren Hande Ataizi, burnuna da estetik yaptırmış. Üst dudağına dolgu yaptıran sunucu, şakaklarına da dolgu kokteyli enjekte ettirmiş.

Burçin Terzioğlu

Şu sıralarda İlker Kaleli ile ayrıldığı konuşulan Burçin Terzioğlu’nun popçu Ali Güven’in1997’de çekilen ‘Yolcu’ klibinde rol aldığını biliyor musunuz? 17 yaşındaki haline benzemediğini düşünenler “Estetik mi yaptırdı?” diye sormuştu. Kuruçeşme’de görüntülenen Burçin Terzioğlu estetiği inkar etmedi. “Biliniyor zaten, gizlediğim bir şey değil ki” açıklamasını yapmıştı.

Müge Boz

Bir süredir ekranlardan uzak olan Müge Boz, bir mobil uygulama yarışmasının sunucusu olarak karşımıza çıktı. Göğüslerine silikon taktıran Müge Boz'un değişimi dikkatlerden kaçmadı.

Ceyda Ateş

Ceyda Ateş de yüzüne oranla büyük duran burnunu küçülttü.

Vildan Atasever

Vildan Atasever de yaptırdığı estetikle çok konuşulmuştu. Oyuncunun ince olan dudaklarını silikonla kalınlaştırarak, girintili olan çenesini düz bir görünüme kavuşturduğu söyleniyor.

Zeynep Alkan

Başarılı bir oyuncu olmak için yurtdışında eğitim alan Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep de küçük yaşına rağmen estetikli isimler kervanına katıldı. Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep'in de estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı.

Serenay Sarıkaya

Her giydiği moda olan her adımı takip edilen, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de tüm dikkatleri üzerine toplayan Serenay Sarıkaya'nın bu fotoğrafı hayranlarını çok şaşırttı. Güzel oyuncunun kaşlarını kalınlaştırdığı, göğüs ve dudaklarına silikon yaptığı söyleniyor.

Tuvana Türkay

Güzel oyuncunun estetik yaptırmadan önceki burnu, şimdiki haline oranla epey bir büyük duruyor. Bunun yanı sıra elmacık kemiklerine de dolgu yaptırdığı da söylentiler arasında.

Beren Saat

Kenan Doğulu dillere destan bir avliliği olan Beren Saat'in ise öğrenciyken çekilen bu fotoğrafına bakıldığında dudaklarına dolgu yaptırdığı fark ediliyor.

Pınar Altuğ

Pınar Altuğ estetikli ünlüler arasına burun ameliyatı ile girdi. Eski fotoğraflarına bakıldığında burnu dışında da pekçok kez bıçak altına yattığı gözler önüne seriliyor.

Rojda Demirer

Rojda Demirer'in estetiksiz halini görünler "Bu kadarına da pes" demekten kendini alamıyor.