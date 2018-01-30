30 Ocak 2018 09:52 İşte o film gişede liderliği çaldı! Yerli BoxOffice verilerine göre Labirent: Son İsyan, Maze Runner serisinin en iyi açılışına imza atarak gişenin lideri oldu

BoxOffice Türkiye'nin derlediği verilere göre ocak ayının son hafta sonunda liderlik yeniden el değiştirdi. Gösterimdeki ilk üç gününde 235.219 biletli seyirci tarafından izlenen Labirent: Son İsyan (Maze Runner: The Death Cure), Box Office Türkiye'nin yeni lideri oldu.

2018 yılı sinema adına yıllık seyirci rekorunun kırıldığı 2017'nin bile üzerine çıkan bir performansla başladı. 1.361.136 biletli seyircinin salonlardaki yerini aldığı 26-28 Ocak hafta sonuyla birlikte, tüm zamanların Ocak ayı seyirci rekoru da resmileşmiş oldu. Dört filmin 200 bin seyircinin üzerine çıktığı hafta sonunda zirve ise Maze Runner serisinin Türkiye'deki en iyi açılışına imza atan Labirent: Son İsyan'ın oldu.

Açılış hafta sonunda 235.219 seyirci tarafından izlenen Labirent: Son İsyan, 15-17 Eylül 2017 hafta sonunu gişe lideri olarak kapatan O (It) filminden bu yana, Box Office Türkiye'nin zirvesine yerleşmeyi başaran ilk yabancı yapım oldu.