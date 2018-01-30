BoxOffice Türkiye'nin derlediği verilere göre ocak ayının son hafta sonunda liderlik yeniden el değiştirdi. Gösterimdeki ilk üç gününde 235.219 biletli seyirci tarafından izlenen Labirent: Son İsyan (Maze Runner: The Death Cure), Box Office Türkiye'nin yeni lideri oldu.
30 Ocak 2018 09:52
İşte o film gişede liderliği çaldı!
Yerli BoxOffice verilerine göre Labirent: Son İsyan, Maze Runner serisinin en iyi açılışına imza atarak gişenin lideri oldu
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