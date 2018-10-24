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24 Ekim 2018 08:04

İşte Organize İşler 2’nin Nazlı’sı

Yılmaz Erdoğan imzalı Organize İşler 2’de Asım Noyan’ın kızı Nazlı’yı canlandıran Bensu Soral’ın fotoğrafları yayınlandı.


Yılmaz Erdoğan’ın merakla beklenen yeni filmi Organize İşler 2 için birçok oyuncu fiziksel olarak değişime uğradı. Kıvanç Tatlıtuğ'tan Rıza Kocaoğlu'na, Ezgi Mola'dan Okan Çabalar'a filmdeki karakterler yayınlandı. Son olarak ise Bensu Soral'ın hayat vereceği Nazlı karakterinin fotoğrafları görücüye çıktı.



Organize İşler 2 filminde Asım Noyan'ın kızı Nazlı'ya hayat verecek olan Bensu Soral'ın filmdeki karakterinden fotoğrafları yayınlandı. Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Asım Noyan'ın hikayesini konu alan film aksiyon dolu sahneleriyle izleyenleri yepyeni bir maceraya sürükleyecek.



Organize İşler 2, 4 Ocak tarihinde izleyiciyle buluşacak.



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