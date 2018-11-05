İşte yeni Fatih Sultan Mehmet

Sinemanın yeni Fatih Sultan Mehmet’i Rüzgar Aksoy oldu! Senaryosu Osmanlı Ordusu'nun özel kuvvetleri "Deliler" adlı süvari birliği merkezi üzerine kurulan film, 15'inci yüzyılda Fatih Sultan Mehmet'in (Rüzgar Aksoy) bölgedeki halka uyguladığı zulme son vermesi için EflakVoyvadasıVladTepeş'in (Erkan Petekkaya)üzerine gönderdiği 'Deliler'in giriştiği mücadeleyi anlatıyor.

Tarihe adını altın harflerle yazdırmış bir karakteri canlandıran Rüzgar Aksoy heyecanını şu cümlelerle dile getirdi:

"Tarihte çağ kapatıp çağ açan en önemli Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet’i canlandırmak benim için heyecanlı ama daha fazla gurur vericiydi. Böylesine büyük sorumluluk isteyen bir karakteri canlandırırken bunun altında kalmamak için çok çalıştım. Umarım üstesinden gelebilmişimdir."

SİNEMA PERDESİNDE FATİH SULTAN MEHMET

İstanbul'u fethederek 1453'te bir çağı kapatıp yeni bir çağ açan Fatih Sultan Mehmet, Türk sinemasında bugüne kadar 3 kez konu oldu. Daha önce 1951 yapımı"İstanbul'un Fethi"nde Sami Ayanoğlu, 1983'de "Fatih Sultan Mehmet" de AtillaArcanve 2012'de "Fetih 1453"te Devrim Evin tarafından canlandırılan Fatih Sultan Mehmet', 'Deliler'de ise Rüzgar Aksoy tarafından canlandırıldı.

OSMANLI ORDUSU'NUN DELİLER'İ KİMLERDİR?

Deliler, Osmanlı kara ordusunda görevli bir askeri birliğin ismidir. "Deli" adı verilen süvarilerden oluşan bu birlik, adını savaşlarda üstün cesaret göstermeleri ve farklı giyinme şekilleri sebebiyle almıştır. Gözünü budaktan sakınmayan yürekli ve korkusuz kişiler oldukları için efsanevi bir ünleri olan "Deliler", talimlerini ıslatılmış mermer üzerine çıplak elle tokat atarak yaparlardı. Osmanlı tokadı, "Deliler"in güçlerinden çıkmış bir kavramdır.

"Deliler", Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş, yükselme ve duraklama dönemlerinde aralarında İstanbul'un Fethi de olmak üzere bütün savaşlarda düşmanla ana ordudan önce karşılaşarak korku salma ve bilgi toplama görevlerini yerine getirmişlerdir.

Gösterime 23 Kasım'da girecek olan "Deliler Fatih’in Fermanı"nın yönetmenliğini Osman Kaya yapıyor. Heyecanla beklenen filmde başrolleri ErkanPetekkaya,Cem Uçan, İsmail Filiz, Yetkin Dikinciler ve NurFettahoğlupaylaşıyor.