İşte yeni Star Wars kadrosu

Lucas Film'den yapılan açıklamayla sinema tarihinin efsanevi serilerinden olan Star Wars'ın son bölümünde hangi oyuncuların yer alacağı belli oldu. Yönetmen koltuğuna J.J. Abrams'ın oturacağı Star Wars 9'da, 2016 yılında hayatını kaybeden Yıldız Savaşları serisinin efsane oyuncusu Carrie Fisher,yeniden Prenses Leia karakteriyle sevenleriyle buluşacak. 1977 yılında çekilen ilk Star Wars filminde rol alan Mark Hamill, yeni filme yine Luke Skywalker olarak dönüyor.

"Carrie Fisher'ı çılgınca sevdik"

Filmin yönetmeni Abrams konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Carrie Fisher'ı çılgınca sevdik." derken "Onun yerine başka bir oyuncu seçemezdik ya da CG teknolojisi (bilgisayar efekti) kullanarak karakteri yeniden canlandırmazdık. Kızı Billie'den gelen destekle, yedinci bölümde birlikte çektiğimiz fakat kullanmadığımız görüntüleri kullanarak Carrie'nin efsanesini ve Leia rolünü dokuzuncu bölümde onurlandırabilecek bir yöntem bulduk." ifadelerini kullandı.

Filmde ayrıca 81 yaşındaki Billy Dee Williams da yine Lando Calrissian rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Star Wars 9’da yer alacaklar ise; Star Wars: Güç Uyanıyor filmiyle Yıldız Savaşları dünyasına adım atan Daisy Ridley (Rey), Adam Driver (Kylo Ren), John Boyega (Finn), Oscar Isaac (Poe Dameron), Lupita Nyong’o (Maz Kanata), Domhnall Gleeson (General Hux), Joonas Suotamo (Chewbacca Double) ve Billie Lourd (Teğmen Connix) gibi isimler de serinin dokuzuncu bölümünde yer alacak oyuncular arasında.