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7 Şubat 2018 14:22

İsveç gerilimi filmin kadrosu büyüyor

The Girl in the Spider's Web'in kadrosuna yeni oyuncular katılmaya devam ediyor

The Girl in the Spider's Web"in kadrosuna yeni isim! "Nefesini Tut/Don't Breathe" ile büyük beğeni toplayan yönetmen Fede Alvarez'in yönetmen koltuğunu üstlendiği film, "Ejderha Dövmeli Kız"ın devam halkası olacak. Filmin günden güne genişleyen kadrosuna, X-Men evreninin Caliban'ı Stephen Merchant da katıldı.

Asi bilgisayar korsanı Lisbeth Salander'ın üzerinden ilerleyen, İsveçli gazeteci ve yazar Stieg Larsson imzalı karanlık Millennium serisinin 2. kitabından beyaz perdeye uyarlanacak olan filmin başrolü, rolü 2 Oscar adayı güzel oyuncu Rooney Mara'dan devralan The Crown'ın yıldızı Claire Foy olacak. Serinin ilk filminde favori Bond'umuz Daniel Craig'in hayat verdiği Mikael Blomquist karakterini ise Borg/McEnroe filminde tenis efsanesi Bjorn Borg'a hayat veren Sverrir Gudnason canlandıracak.
İlk filmin ardından kadrosu tamamen değişen devam halkasında, geçtiğimiz yılın hit yapımlarından Kapan'da boy gösteren Lakeith Stanfield, Cameron Britton, Sylvia Hoeks, Synnøve Macody Lund ve filmin kötü adamı olarak Claes Bang yer alacak. Filmin senaryosunda yönetmenle birlikte Steven Knight'ın imzası var. Filmin yapımcıları arasında 2011 yapımı ABD versiyonun yönetmenliğini üstlenen David Fincher da bulunuyor.
Serinin İsveç yapımı üçlemesinde ise başrolü BAFTA adayı oyuncu Noomi Rapace üstlenmişti. Çekimleri Berlin ve Stockholm'da gerçekleşen devam halkası Amerika'da 19 Ekim'de vizyona girecek.
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