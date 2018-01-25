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25 Ocak 2018 10:00

İtalyan Sineması Akbank Sanat'ta

Akbank Sanat'ın İtalyan konsolosluğu ile ortak düzenlediği Güncel İtalyan Sineması filmleri ilgilileriyle buluşacak.

İtalyan Sineması'nın yıldızı Marco Bocci'nin başrolde olduğu ''Italo'' filmleri Akbank Sanat Sinema kuşağında izleyicilerle buluşacak.Gerçek bir hikayeden esinlenen film olağanüstü köpek Italo’nun hikayesini anlatıyor. Dostluk, önyargı ve aşk gibi temalara dokunan eğlenceli komediye, renk ve geleneklerle dolu Sicilya evsahipliği yapıyor.


ITALO

Tarih: 30 Ocak 2018, Salı saat: 19.00

Yer: Akbank Sanat

Yönetmen: Alessia Scarso

Oyuncular: Marco Bocci, Elena Radonicich, Barbara Tabita

Yapım yılı: 2014/ 104’/ DVD


İtalyanca orijinal ve Türkçe alt yazılı olarak ücretsiz olarak izlenebilecek filmin davetiyelerini gösterimden bir saat önce Akbank Sanat Danışma’dan temin edebilirsiniz.

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