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24 Eylül 2018 08:52

“İyi ki bu aileye doğdum”

Ali Sunal’dan duygusal doğum günü paylaşımı: İyi ki bu aileye doğdum...


Efsane komedyen Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal geçtiğimiz günlerde 41 yaşına girdi. Babası gibi oyuncu olan Ali Sunal, sosyal medyadan yaptığı duygusal doğum günü paylaşımında, “İyi ki bu aileye doğdum” yazdı.




41 yaşına giren Ali Sunal, babası usta oyuncu Kemal Sunal ve annesi Gül Sunal ile çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı. Ali Sunal, fotoğrafın altına “22 Eylül saat 13.15 ben doğdum. İyi ki bu aileye doğdum. Merhaba dünya ben dostum” notunu düştü. Takipçileri tarafından doğum günü mesajlarına boğulan Ali Sunal'ın bu paylaşımı 90 binden fazla beğeni aldı.


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