İyi Oyun ekibi League of Legends Türkiye Büyük Finali'ni izledi!

Dünyanın ilk e-spor temalı filmi İyi Oyun’un ekibi, on binlerce kişinin katıldığı League of Legends Türkiye Büyük Finali’ni izledi. İyi Oyun filminin fragmanı ilk defa etkinlikte yayınlandı. Filmin vizyon tarihinin 2 Kasım olduğu açıklandı.

Umut Aral yönetmenliğindeki filmin oyuncu kadrosunda Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu, Orkun Işıtmak, Bahar Şahin, Doğaç Yıldız, Bada Oh Deniz, Kaan Sevi, Dora Özsoy, Atakan Yılmaz ve Kerem Mutluyazar gibi isimler yer alıyor. Yiğit Kirazcı, Hakan Kurtaş ve konuk oyuncu olarak Kerem Bürsin gibi yıldız isimlerin de rol aldığı ‘İyi Oyun’, League of Legends oynayan beş gencin Türkiye’de gerçekleşecek turnuvaya hazırlık sürecini anlatıyor.