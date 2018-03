İyiler ile kötülerin savaşı

“Savaş kötü bir şeydir.” Bugün bu yorumu, birçok kişinin ağzından duymak mümkün. Peki ya savaş filmleri? Onlarda damı hiç güzel bir şey yoktur? Elbette vardır. Ancak ondan önce savaşın o yıkıcı etkisini daha iyi hissetmeniz için adeta nefret ettiğiniz savaş filmi karakterlerini, daha sonra ise tüm nefretinizi alıp götürecek “pamuk gibi” halleri ile savaş filmlerinin en sevilen kahramanlarını size sunacağız. İlk başta nefretinizi doya doya yaşayın. Sonrasında sevmek ve sevilmek için yeterince vaktiniz olacak.



Anadan doğma kötüler





Full Metal Jacket (1987) - Çavuş Hartman

“SIR, YES SIR” Bu replik, Stanley Kubrick’in Vietman Savaşına dair yaptığı taşlamada, seyircilerin aklına kazınan karakterlerden biri olan Çavuş Hartman’ın en çok duyduğu cümleydi. Bundan sonra ise “SIR, NO SIR” cümlesi gelmektedir. Bölüğündeki askerlerden birer adet savaşa makinesi çıkarmak isteyen Çavuş onlara, olabildiğince sert ve disiplinli davranmaktadır. Zaman zaman değil her daim aşağılayıcı olan Çavuş amiyane tabiriyle tam bir “dengesizdir”. Tabi askerlerine karşı bu kadar ölümcül davranmanın bedelini acaba nasıl ödeyecektir?





Schindler’s List (1993) - Amon Goeth

Sırada başka bir “ölüm makinesi” var. Goeth, II. Dünya Savaşı’nda Nazilerin kurduğu toplama kamplarının birinin kumandanıydı. Steven Spielberg’in yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptığı Schindler’s List isimli “destansı” filmindeki bu karakter, neredeyse gerçek hayattaki karşılığından çok daha acımasız bir kişiydi. Her ne kadar “şeytani” bir kişiliği canlandırsa da Ralph Fiennes, birçok oyuncunun yakınına yaklaşamayacağı bir performans sergilemişti. Tabi burada mevzu, karakterin ne kadar iyi canlandırıldığı değil, onun aslında ne kadar “kötü” olduğu ile ilgili olduğu için Fiennes’in bu performansı ile Goeth, savaş filmlerinin en sevilmeyen karakterlerinden biri olmaya “hak kazanıyor”.





Inglourious Basterds (2008) - Albay Hans Landa

Liste ilerliyor ancak başlıklar, bir türlü rütbeli askerlerden kurtulamıyor. Ama itiraf edelim, Christoph Waltz’ın canlandırdığı Albay karakteri kötülüğün neredeyse ete kemiğe bürünmüş hali olsa da birçoğumuz ondan nefret etmedik. Evet, belki kötülüğünü masum insanlar üzerinde eyleme dönüştürürken onun kadar zevk almadık ama yine de Hans Landa, öteki karakterler gibi “sevilmeyen” biri olarak anılmayacak. Daha çok cazip bir kötüydü o.





300 (2006) - Malisli Efialtes

Türkiye’de “300 Spartalı” ismi ile vizyona çıkan filmin sevilmeyin kişinin Pers İmparatoru I. Serhas olacağını düşünebilirdiniz. Ancak bu tercih çok doğrucu olmazdı. Ne de olsa film Spartalıların hikayesini anlatıyor ve sevilmeyen karakter olarak da düşmanın ta kendisini olarak görmek, kolaya kaçmak olacaktı. Biz daha da sevilmeyen birini arayıp Malisli Efialtes’i size hatırlatmak istedik. Çünkü o “içimizdeki düşmandır.” Leonidas, Efialtes’i orduya almayınca o da Perslere, Spartıların neyin peşinde anlatacaktır. Yani o bir haindir. Bir hainin de bu listenin en sevilmeyen kişilerinden olması çok doğaldır.





Dünyayı yaşanır kılan iyiler





Life Is Beautiful (1998) Guido

Yukarıda “kandan ve vahşetten” beslenen kötülerden sonra bu filmin ismi bile nefretinizin soğumasına yetmiştir. Adeta film” Hayat o canilere rağmen güzel.” diye bize fısıldıyor. Aslında bu hissin sahibi filmin isminden çok, Roberto Benigni’nin canlandırdığı o rüya gibi baba “Guido”dur. Onun çocuğu ve ailesi için yaptıklarına gözyaşı dökmeyen ya da ağlamamak için kendini zor tutmayan var mı aramızda? Hadi ama bu kadar katı yürekli olmaya gerek yok, en azından bir nebze duygulanmışsınızdır, öyle değil mi?





Saving Private Ryan (1999) - Yüzbaşı John Miller

Yüzbaşı Miller, sadece emri altındaki askerlerin güvenliğinden değil, aradıkları er Ryan’ın canından da sorumludur. En azından o, kendisine verilen görevi bu şekilde özümser. Eğer siz de, II. Dünya Savaşı’na gönderdiği dört oğlundan üçünün ölüm haberini alan bir annenin son dileğini yerine getirmeye çalışsaydınız John Miller gibi, görevinize dört kolla sarılırdınız. Demek ki neymiş, bir bölüğe kan kusturup sonra ardından kötü anılmak da varmış, peşine üç beş adam alıp yaşadığı bile meçhul olan bir askerin izini sürüp “isimsiz bir kahraman” olmak da varmış. Seçim sizin, istediğiniz kişiye dönüşebilirsiniz.





The Pianist (2002) -Wladyslaw Szpilman

Roman Polanski’nin, Wladyslaw Szpilman’nın otobiyografik kitabından sinemaya uyarladığı Pianist, geniş kitlelerce beğeni ile karşılandı. Filme dair getirilen bunca övgü ile beraber Polanski’nin eski hayranları ise yönetmenin kariyeri içinde bu yapımın çok da parlayan bir film olmadığını düşündüler. Her neyse, zaten bugün konumuz karakterler. O halde sinemanın en hüzünlü piyanistinin hikayesine kulak verelim. Polonya asıllı bir Yahudi olan Szpilman, bir şekilde toplama kampına gitmekten kurtulup Varşova içindeki gettoda yaşamaya başlar. Ancak dışarısı, tabi bulunduğu yere dışarı denirse, içeriden çok da farklı olmayacaktır.





Good Morning Vietnam (1987) – Adrian Cronauer

Yaklaşık iki sene önce hazin bir biçimde aramızda ayrılan Robin Williams’ın arkasında bıraktıkları hala yüzümüz güldürüyor. Savaşın yıkıcılığından arınmış bu film ise film içinde teyakkuz halinde olan askerlerin bile yüzü, Robin Williams’ın canlandırdığı Adrian Cronauer güldürebiliyor. Cephedeki o savaşçıların kederi, bir radyo programı sunucusunun enerjisi ile dağılabiliyorsa kim bilir perde karşısındaki izleyiciler neler hissediyordur? Emin olun bu his, Cronauer’i savaş filmlerin en sevilen karakterlerinden biri olmasına yeter de artar.



AHMET TOĞAÇ