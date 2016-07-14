14 Temmuz 2016 16:07 İzlemeye doyamadığımız en iyi 10 Kadir İnanır filmi Yeşilçam sinemasının belki de en yakışıklı oyuncusu Kadir İnanır’a başarılı kariyerinin mihenk taşları filmlerle bir saygı duruşunda bulunuyoruz.

Kadir İnanır 15 Nisan 1949 tarihinde Fatsa'da dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Fatsa’da, liseyi İstanbul’da Haydarpaşa Lisesinde yatılı okudu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon bölümünü bitirdi. Onun şansını döndüren ise 1969 yılında girdiği Ses Dergisi Artist Yarışması oldu. Bu yarışmada birinci olamasa da Yeşilçam’a adımını bu yarışma sayesinde attı. Sinema kariyerinin ilk yıllarında aynı zamanda fotoromanlarda rol alıyordu ve filmlerde küçük rollerde oynuyordu. İlk başrolünü 1970 yılında, birlikte her zaman mükemmel bir uyum gösterdiği Türkan Şoray ile birlikte Kara Gözlüm filminde oynadı ve bu filmden sonra zirveden hiç inmedi. Kadir İnanır, kariyeri boyunca toplam 182 filmde oynadı, işte başarılarla dolu bir kariyerin en dikkat çeken 10 filmi.





Kara Gözlüm (1970)





Daha sonra sıkça çekilecek olan Türkan Şoray – Kadir İnanır filmlerinin ilki olan, Atıf Yılmaz’ın yönettiği Kara Gözlüm’de Kadir İnanır naif bir besteciyi, Türkan Şoray ise güzeller güzeli balıkçı kızı Azize’yi canlandırıyor. Filmde balıkçı kızı Azize’ye âşık olan bestekârın, kıza aşkını anlatmak için bestelediği Kara Gözlüm şarkısı sayesinde Azize’nin şöhrete ulaşması anlatılıyor. Kadir İnanır, bu filmde naif bestekârı, karakterin kırılgan ruh halini ve aşkını müthiş bir şekilde yansıtırken ortaya Yeşilçam’ın en eğlenceli, naif filmlerinden birisi çıkıyor.









Bitirim Kardeşler (1973)





Türk sinemasının iki yakışıklı jönünü pek de bilinmeyen komedi oyunculuğu yönleriyle bir araya getiriyor Bitirim Kardeşler. Kartal Tibet ve Kadir İnanır’ı bir araya getiren Bitirim Kardeşler filminin yönetmeni ise Zeki Ökten. Filmin devam filmi Bitirim Kardeşler Sosyetede ise hemen bu filmin arkasından 1973 yılında gösterime girdi. Film, belki de Türk sinemasının en özel komedi filmlerinden biri olmasının yanı sıra Kadir İnanır’ın komedi oyunculuğunda da ne kadar usta olduğunu gösteriyor. Ayrıca filmden ufak bir not usta oyuncu Şener Şen burada çok küçük bir rol de alıyor.









72. Koğuş (1987)





80’lerde daha çok sosyal konulara değinen filmlerde rol alan Kadir İnanır, 1987 yılında çekilen ve Orhan Kemal’in aynı isimli romanından uyarlanan 72. Koğuş filminde rol almıştır. Yönetmenliğini Erdoğan Tokatlı’nın yaptığı bu filmde 1940’ların kıtlık dönemi Türkiye’sinde bir hapishanedeki mahkûm grubunun sefalet içindeki yaşantıları anlatılır. Kadir İnanır, bu filmde oldukça gerçekçi bir portre çizmiştir ve daha sonra gelecek olan Tatar Ramazan filmine de bir nevi hazırlıktır.



Komser Şekspir (2000)





Katı kalpli bir komiserin, hasta kızının son isteğini yerine getirmek için mahkûmlarla Pamuk Prenses oyununu sahneye koymasının hikâyesini anlatan film, Kadir İnanır filmleri arasında en aykırı filmlerden biridir. Maçoluğun kitabını yazan, Kadirizm akımını ortaya çıkaran Kadir İnanır, Sinan Çetin tarafından yönetilen bu komedi filminde Pamuk Prenses kıyafeti giymiştir ve bu olay o dönemde çok konuşulmuştur. Aslında bu durum Kadir İnanır’ın sinema için neler yapabileceğinin de bir göstergesidir.









Dila Hanım (1977)





Necati Cumalı’nın aynı adlı öyküsünden sinemaya uyarlanan ve Orhan Aksoy’un yönetmenliğini yaptığı film Türkan Şoray – Kadir İnanır filmleri arasında önemli bir yere sahiptir. Güçlü bir kadın hikâyesi olan Dila Hanım’da Türkan Şoray ve kocasını öldürdüğünü düşündüğü ve intikam yemini ettiği Ömer Bey arasındaki ilişki anlatılmaktadır. Yıllardır Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ı bu kadar birbirine yakıştırmamızın belki de en önemli sebebi bu filmdir. Özellikle Kadir İnanır’ın zeybek oynadığı sahne eminim hepimizin hafızasındadır.







Tatar Ramazan (1990)





Kadir İnanır filmleri içerisinde belki de en müstesna yere sahip olan film Tatar Ramazan’dır. Melih Gülgen tarafından yönetilen film, Ahmet Kaya’nın ‘Yakarım Geceleri’ şarkısıyla, Kadir İnanır’ın haksızlığa boyun eğmeyen en maço haliyle sinema tarihimize geçmiştir. Bu filmde neredeyse yüzü bir an bile gülmeyen Kadir İnanır’ın, “Taş kesil ulan!” ve “Ben bu oyunu bozarım!” gibi replikleri hafızamıza kazımıştır.

Üç Arkadaş (1971)





Kadir İnanır’ın kariyerinin hemen başında rol aldığı, Türk sinema tarihinin en güzel filmlerinden biridir. Yakın zamanda kaybettiğimiz Memduh Ün tarafından çekilmiştir. Filmde fotoğrafçılık yapan Mösyö Artin Dartanyan, niyetçilik yapan Murat ve ayakkabı boyacılığı yapan Mıstık isimli üç arkadaş, gözleri görmeyen ve geçimini çengelli iğne satarak sağlayan genç kıza zengin oldukları ve gözlerini açtırabilecekleri yalanını söyleyen üç dostun öyküsü anlatılmaktadır.

Pisi Pisi (1975)





Yeşilçam tarihinin belki de en naif filmlerinden birisidir Pisi Pisi. Kadir İnanır, Zeki Ökten’in bu filminde başrolü Müjde Ar ile paylaşıyor. Bülent Ortaçgil şarkılarıyla tadı bir kat daha artan bu filmde İstanbul’un 70’li yıllardaki belki de en güzel görüntüleri tatlı bir aşk hikâyesiyle yer almaktadır. Kadir İnanır bu filmde görmeye alışık olduğumuz sert adam profilinden oldukça farklı bir rolde yer almaktadır. Sadece Kadir İnanır filmleri arasında değil Türk sinemasının tamamında oldukça farklı bir yeri vardır Pisi Pisi’nin.

Yılanların Öcü (1985)





Fakir Baykurt’un aynı isimli romanından ikinci kez sinemaya uyarlanan filmde Kadir İnanır, Kara Bayram rolüyle Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazanmıştır. 1962 yılında çekilen ilk versiyonundan farklı olarak renkli formatta çekilen filmde ayrıca ilk uyarlamadaki sansür kurulu tarafından kesilen sahneler de yer almaktadır. Yönetmenliğini Şerif Gören’in yaptığı film Türk sinemasının en önemli eserlerinden biridir.

Selvi Boylum Al Yazmalım (1975)





Türkan Şoray – Kadir İnanır filmlerinin en bilinen, en sevilen ve en unutulmaz filmidir Selvi Boylum Al Yazmalım. Cengiz Aytmatov’un bir hikâyesinden uyarlanan ve yönetmenliğini Atıf Yılmaz’ın yaptığı film, Kadir İnanır ve Türkan Şoray’ın muhteşem oyunculuğu ve Cahit Berkay’ın unutulmaz müziği ile hafızalara kazımıştır. Kadir İnanır en yakışıklı, Türkan Şoray en güzel haliyle perdededir bu filmde. Bu filmi anlatmaya bizim kelimelerimiz yetmez, Türk sinemasının en önemli 15-20 eseri sayılsa her zaman üst sıralarda yer alacak bir filmdir.







MUSTAFA CEM DÖNMEZ