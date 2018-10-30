30 Ekim 2018 10:34 İzmir Kısa Film Festivali başlıyor Bu yıl 19. kez düzenlenecek olan İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali 30 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında Fransız Kültür Merkezi, İzmir Sanat, Konak Sineması ve Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi'nde gerçekleşecek. Ulusal ve uluslararası filmler, Altın Kedi Ödülleri için yarışırken, Türkiye ve dünya sinemasının önemli isimleri ise sinemaseverlerle buluşacak.

Türkiye ve dünya sinemasının önemli isimleriyle sinemaseverleri bu yıl 19. kez buluşturacak olan İzmir Kısa Film Festivali, 30 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında Fransız Kültür Merkezi, İzmir Sanat, Konak Sineması ve Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi’nde gerçekleşecek. Festivale kurmaca, belgesel ve animasyon dallarında Altın Kedi Ödülü için yarışmak üzere, 104 ülkeden 2400 film başvurdu. Emin Alper (Yönetmen), Funda Eryiğit (Oyuncu), Emel Çölgeçen (Oyuncu), Meryem Yavuz (Görüntü Yönetmeni) ve Enis Köstepen (Yapımcı)’den oluşan jüri ulusal filmleri değerlendirirken Uluslararası kurmaca, belgesel ve animasyon kategoriler için farklı jüriler oluşturuldu. Uluslararası kategori jüri başkanı Massimiliano Nardulli, belgesel ve animasyon kategorisi jüri başkanı ise Prof Dr. Alev Fatoş Parsa. Festival’in bu yılki ‘Emek Ödülü’ kısa filme verdiği destekten dolayı Türk Sineması’nın efsane ismi Selda Alkor'a verilecek.

Festival atölyeler ile güzel

Bu yıl İzmir Film ve Televizyon Yapımcıları Derneği tarafından gerçekleştirilecek olan İzmir’in kısa film festivali, alanında usta isimlerle destek ve iş birliği içinde atölye çalışmaları düzenleyerek, kısa film konusunda her alanda eğitim sağlamayı hedefliyor. Atölyelerde bu yıl ulusal ve uluslararası alanda yaptığı filmlerle birçok ödül alan yönetmen Emin Alper'in masterclass'ı, Hollywood starı oyuncu Ana Ularu ile oyunculuk atölyesi, ödüllü görüntü yönetmeni Arda Yıldıran ile çekim teknikleri ve post prodüksiyon, Fongogo ile kitlesel fonlama yöntemleri, Tümay Özokur ile “Oyuncu Olmak İsteyen Parmak Kaldırsın” kitabı imza günü ve animasyon çalışması yapan kısa filmciler için Canlandıranlar Yetenek Kampı yer alıyor.

Dünya sineması İzmirli sinema severlerle buluşuyor

Kültür Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sinema Genel Müdürlüğü Buca Belediyesi, Konak Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, Migros, Folkart, Fransız Kültür Merkezi ve Alman Kültür Merkezi'nin desteklediği festivalde; Polonya Animasyonları, Çin, Almanya, Venezuella, Macaristan, Romanya, İsrail ve Bulgaristan kısa film seçkileri ve özel gösterimlerle beraber 400’ü aşkın kısa film ücretsiz olarak izleyicilerle buluşacak. Türkiye ve dünya sinemasının önemli isimleri de yapılacak olan etkinliklerle sinemaseverlerle bir araya gelecek.