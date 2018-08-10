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Sinema>  Sinema Haberleri
10 Ağustos 2018 08:48

Jackie Chan ve ekibi ucuz atlattı

Jackie Chan ve ekibi yeni film çekimleri esnasında hayati tehlike atlattılar.


Henüz ismi açıklanmayan ve Project X diye anılan filminin çekimlerine başlayan Jackie Chan, filmle ilgili her şeyi gizlilik içerisinde yapıyordu. Geçtiğimiz gün gelen haberlere göre ünlü aktör ve ekibi çekim yaptıları bölgede büyük bir hayati tehlike atlatmış. Hava durumunun aniden değişmesiyle birlikte gelen yağmur çekim yapılan bölgede sele ve toprak kaymasına sebep olmuş.



Çekimler devam ederken gerçekleşen toprak kayması yüzünden çekim araçları ve malzemeleri zarar görürken, neyse ki set çalışanlarından kimseye bir şey olmamış. Haberin yayılmasından sonra Jackie Chan sosyal medyadan ve basın üzerinden iyi olduklarına ve kimseye bir zarar gelmediğine dair bir açıklama yayınladı. Olayın çok hızlı gerçekleşmesi yüzünden hareket edemediklerini ve bölgede bir süre mahsur kaldıklarını belirten aktör, ekibinin ve kendisinin ölümcül bir tehlike atlattığını söyledi.


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