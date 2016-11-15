Sinema endüstrisinde 56 yıl, 200'den fazla film ve hiç Oscar almamış bir oyuncu. Üstelik bu oyuncu, tüm dünyanın takdirini kazanmış ve gişe rekorları kırmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Kendisinden ilham alarak sadece Türkiye'de bile kaç mahallede karate salonu açıldığını hatırlayın. Jackie Chan'den bahsediyoruz. 62 yaşındaki Chan, Los Angeles'ta düzenlenen bir ödül töreniyle Onur Oscarı kazandı. Tom Hanks, Michelle Yeoh ve Chris Tucker, Jackie Chan'i ödül töreninde takdim etti.
15 Kasım 2016 11:18
Jackie Chan'e Onur Oscarı
Uzun kariyerinin ardından Jackie Chan, ilk Oscar'ını kazandı. Artık ünlü oyuncu bir Onur Oscarı sahibi.
Yorumlar
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Dünyanın en komik dövüşçüsü. helal.
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başarılı insanların ödüllendirilmesi mutluluk verici. aferin jackie chan
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