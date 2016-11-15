Jackie Chan'e Onur Oscarı

Sinema endüstrisinde 56 yıl, 200'den fazla film ve hiç Oscar almamış bir oyuncu. Üstelik bu oyuncu, tüm dünyanın takdirini kazanmış ve gişe rekorları kırmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Kendisinden ilham alarak sadece Türkiye'de bile kaç mahallede karate salonu açıldığını hatırlayın. Jackie Chan'den bahsediyoruz. 62 yaşındaki Chan, Los Angeles'ta düzenlenen bir ödül töreniyle Onur Oscarı kazandı. Tom Hanks, Michelle Yeoh ve Chris Tucker, Jackie Chan'i ödül töreninde takdim etti.







"Governors Awards, bildiğiniz gibi Akademi'ye tüm vücudunu etkin bir biçimde kullanan bir aktörü ödüllendirmeyi sağlladı, çünkü Jackie Chan, Chan-tastik işler ortaya koydu! Dövüş sanatları ve aksiyon komedisi türlerini bir araya getirerek çok zor bir şey başardı. Ancak birçok nedenle Oscar'dan uzak kaldı. Bu gece, bunu değiştirmeye karar verildi." diyerek Tom Hanks, Jackie Chan'in bu ödülü neden aldığını açıkladı.

Tom Hansk ayrıca Chan'i ünlü aktörler John Wayne ve Buster Keaton'la karşılaştırdı: "Chan, sadece büyük yıldızların başarabileceği bir şeyi başardı. " Jackie Chan ile ilgili tüm sunucular başarısını takdir eden konuşmalar yaptı. Police Story 3'te birlikte rol aldığı Michelle Yeoh da Chan'in filmlerinden oluşan bir videoyu izlettikten sonra "Jackie'yle bir filmle oynayacağım zaman, yaşayan bir efsaneyle rol paylaşacağımı düşündüm." diyerek sözlerine başlayıp "Tebrikler Jackie, en iyi arkadaşım Jackie Chan'in bir Onur Oscarı'yla ödüllendirildiğini söylemekten gurur duyuyorum!" dedi.

Jackie Chan ise ödülünü alırken bunun bir "rüya" olduğunu ve ailesiyle Oscar törenlerini izleyerek büyüdüğünü anlattı:

"Babam her zaman 'Bir sürü film ödülü aldın, ne zaman bunlardan birini alacaksın?' diye sorardı. Ben de ona gülerek 'baba ben sadece aksiyon komedileri yapıyorum!' diyerek cevao verirdim."

Ünlü oyuncu, bu ödülü almasında şu ana kadar emeği geçen herkese teşekkür etti. "Film sektöründe 56 yıl ve 200'den fazla film, kırılan onlarca kemik ve sonunda bu benim oldu! Burada olmaktan onur duyuyorum." dedi.